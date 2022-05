Magaly Medina y Ethel Pozo continúan con su batalla mediática, la cual comenzó desde engorroso lío entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Sin embargo, todo empeoró cuando la conductora de ATV cuestionó la preparación de su colega de América tras la sonada entrevista a la actual pareja de Anthony Aranda.

La ‘Urraca’ se burló en repetidas ocasiones de los logros académicos de la hija de Gisela Valcárcel y señaló que, a pesar de ellos, sigue sin estar a la altura de la televisión. Como era de esperarse, la presentadora de “América hoy” respondió a dichas críticas y recordó que compartió estudios superiores con el hijo de Magaly, por lo que las burlas también caerían sobre él.

Magaly Medina pide que Ethel Pozo respete privacidad de su hijo

En ese sentido, Magaly Medina volvió a responderle a Ethel Pozo durante la última edición de su programa de este miércoles 25 de mayo. La presentadora de espectáculos aseguró que sus críticas no fueron para todos los comunicadores del Perú, sino especialmente para la hija de Gisela. Asimismo, le pidió a la conductora que respete la privacidad de su hijo, quien ha decidido mantenerse al margen de la televisión.

“ No me gusta que saque de contexto lo que dije. ¿A cuenta de qué metió a mi hijo? Que estudió carpeta con carpeta con mi hijo, pero yo no me refería a mi hijo ni a todos los comunicadores del Perú. ¿Así entendías las clases en la universidad, al revés? Me refería a ti ”, inició.

“ No metas a mi hijo, a él déjalo tranquilo. Yo respeto su anonimato, así que exijo que lo respeten también. Mi hijo no está conduciendo un programa de televisión, no tendría por qué insultarlo. Sí trabajara en televisión y fuera tan torpe como tú, lo destruiría ”, añadió.

Magaly desmiente supuesto ampay de Rodrigo Cuba

Uno de los hechos más comentados en la entrevista de “América hoy” con la madre de Melissa Paredes fue la revelación de la existencia de un supuesto ampay que probaría la infidelidad de Rodrigo Cuba. Esto fue totalmente desmentido por Magaly Medina, al asegurar que le realizó un seguimiento al ‘Gato’, pero que no le encontró nada.

Ethel a Magaly por no terminar sus estudios: “No es mi culpa”

Antes de las declaraciones de Magaly Medina, Ethel Pozo se había referido a un pasaje de su vida que la propia conductora reveló acerca de la culminación de sus estudios. Por ello, la hija de Gisela aprovechó en soltarle un dardo al recordar que ella no tuvo la culpa de tener los recursos para cursar la universidad.

“Escucho por ahí a una persona que dice: ‘Yo no estudié porque no tuve los recursos’. Yo no tuve la culpa, usted no es víctima. Yo no tuve la culpa de que mi madre sí haya trabajado y me haya pagado mis estudios. Eso no me hace ni peor ni mejor”