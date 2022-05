En febrero de 2022, la farándula mexicana se estremeció con la oficialización de la ruptura entre Belinda y Christian Nodal, quienes no hace mucho se habían comprometido y gritaban su amor en redes sociales. A lo largo de su relación, el cantante regional se mostraba con varios lujosos detalles para la actriz; sin embargo, estos habrían sido el detonante para que se acabe el amor.

Tras la ruptura, comenzaron los dimes y diretes entre Nodal y la madre de Belinda, quien aplaudió una publicación en la que un fan tildaba de “naco” al cantante. Este hecho llevó a que el intérprete de “Adiós amor” revele la razón por la que se acabó su relación.

Belinda Schüll manda emojis de aplausos a usuario que llama 'naco' al exnovio de su hija. Foto: Captura/BelindaSchüll/Instagram

Nodal escribió: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece, y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar, se acabó todo”. Asimismo, el cantante adjuntó fotos en las que se ve a la española pidiéndole dinero.

Christian Nodal muestra chat con Belinda. Foto: captura Twitter

¿A cuánto ascendieron los lujosos detalles que Christian Nodal le dio a Belinda?

Como se recuerda, su amor inició en 2020, cuando ambos eran jueces de “La voz México”. A partir de ese momento, el artista de 23 años empezó a desvivirse en regalos y detalles para la española, motivo por cual fans empezaron a creer que Belinda estaba con el compositor por su dinero, ya que, según el portal Celebrity Net Worth, este cuenta con una fortuna de 110 millones de dólares , mientras que la de la intérprete del baile del “Sapito” asciende apenas a casi 1 millón de dólares.

En agosto del 2021, según el portal La Vibra, Christian Nodal le pagó un viaje a Disney en Orlando, Florida, por su cumpleaños, además de recibir un trato VIP, con un valor aproximado de 100.000 pesos mexicanos.

Asimismo, otro lujoso gesto de amor habrían sido las botas de diseñador que Belinda luce en la serie de Netflix “Bienvenidos a Edén”. Estas fueron las marcas: Philipp Plein, Satin Boots Hi-Heels Overknees Tie Dye altas, con un precio que asciende a 560.000 pesos mexicanos aproximadamente, según narró una fuente cercana de Christian Nodal a TVyNovelas.

Estas son una de las lujosas botas que Belinda lució en la serie de Netflix, “Bienvenidos al edén”. Foto: difusión

Christian Nodal también le obsequió varias mascotas a Belinda; se trata de dos perros, un mono araña, a quienes vestían con accesorios de marcas como Prada y Chanel.

Belinda no ha regresado el millonario anillo de compromiso

El sonorense sorprendió a Belinda el 26 de mayo de 2021 al pedirle la mano en un exclusivo restaurante de Barcelona, en el que pagó más de 28.000 dólares para obtener privacidad, además de las decenas de rosas que decoraban el lugar.

La pieza principal, el anillo, está valorizado en más de 3 millones de dólares, al tener un diamante de 12 quilates con corte esmeralda, acompañado de gemas de la firma Angel City Jewelers, con un diseño exclusivo para la artista.

Abogados explican qué debería hacer Belinda con el anillo de compromiso. Foto: Christian Nodal/Instagram

Si bien la cantante no está en la obligación de devolver el anillo, tendrá que pagar alrededor de un tercio de su valor en impuestos, según la Ley del Impuesto sobre la Renta, que señala que las donaciones que superen los 600.000 pesos mexicanos están obligadas a pagar montos de hasta casi un millón de dólares.