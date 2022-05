A un día de que finalice la ronda de testificaciones en el millonario juicio de difamación entre Johnny Depp y Amber Heard, la actriz de “Aquaman” realizó una grave revelación. Mientras era interrogada por Camille Vásquez, abogada del actor, dijo, con la voz quebrada, que recibe amenazas de muerte a diario.

“La gente quiere matarme y me lo dicen todos los días (...). La gente quiere poner a mi bebé en el microondas”, expresó con lágrimas en los ojos Amber Heard. En julio de 2021, la actriz adoptó a una niña.

Asimismo, expresó que siente que su carrera se encuentra truncada mientras dure el juicio: “Mientras estoy aquí hoy, no puedo tener una carrera” . Este viernes 27 de mayo concluirá el periodo de acusaciones y presentaciones de pruebas, a partir de ese momento el jurado popular comenzará a deliberar sin contar con un tiempo definido.

Kate Moss desmiente declaración de Amber Heard

Luego de que Amber Heard nombrara accidentalmente a Kate Moss en una de sus declaraciones y asegurara que Johnny Depp empujó a la modelo por las escaleras cuando tenían una relación, los abogados del actor invitaron a Kate para que testifique sobre aquel episodio.

Si bien su presencia duró menos de cinco minutos en el juicio, fue suficiente para desmentir lo dicho por Heard. “Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Había una tormenta y, cuando salí de la habitación, me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda. Grité porque no sabía lo que me había pasado. Tenía dolor y él vino corriendo para ayudarme ”, expresó.

Amber Heard niega haber llamado a paparazzis cuando presentó orden de restricción contra Johnny Depp

Durante el interrogatorio, la abogada de Johnny Depp, Camille Vásquez, le preguntó a Amber Heard si había llamado a la prensa el día que fue a presentar una orden de restricción contra el actor en el juzgado.

La actriz se mostró indignada y respondió rápidamente: “Absolutamente no. ¿Por qué querría eso? ¿Qué sobreviviente real de violencia doméstica quiere eso?” . Amber Heard redactó un artículo de opinión en The Washington Post en 2018, donde narra haber sufrido abuso y agresiones sexuales desde temprana edad hasta la adultez, sin nombrar a Johnny Depp explícitamente.

Amber Heard reveló los supuestos abusos que sufrió en su matrimonio con Depp y las consecuencias que le habría causado en Hollywood. “Mis amigos y consejeros me dijeron que nunca más trabajaría como actriz, que me pondrían en una lista negra. Tenía una película ya cerrada y decidieron contratar a otra intérprete, y una marca, para la que acababa de firmar una campaña para dos años, decidió abandonarme. Tuve la oportunidad de experimentar en primera persona cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso”.