Raphy Pina enfrenta un difícil episodio en su carrera y a nivel personal. El productor puertorriqueño y dueño de Pina Records fue condenado este martes 24 de mayo a 41 meses de prisión efectiva por posesión ilegal de armas luego de un largo juicio. Además, deberá atravesar más de tres años de libertad supervisada y pagar un multa de 150.000 dólares.

El caso data del 2020, año en que agentes encontraron pistolas y gran cantidad de municiones en una de sus residencias en Puerto Rico. Un año después se presentaron las acusaciones al esposo de Natti Natasha; es por ello que tuvo que usar un grillete electrónico.

Las palabras de Raphy Pina tras ser condenado

Después de que las autoridades dictaran sentencia en su contra, Raphy Pina decidió dar unas breves declaraciones a la prensa boricua. Aunque se mostró bastante tranquilo a pesar del largo tiempo que le espera en la cárcel, aseveró que nunca esperó una sanción de tal magnitud.

“Hoy yo me voy a prisión, pero voy a volver y voy a pelear por mis derechos. Agradezco a todos y solo les pide fe, que sigan las oraciones, que cuiden a mi familia, a mis hijos, a mis hijas y sepan que no me voy a dejar vencer”, fueron las palabras de la pareja de Natti Natasha.

A poco de cumplir el plazo para presentarse en la prisión federal, Raphy Pina pasó sus últimas horas de libertad con su familia. “Voy para mi casa a darle un beso a mi hija, yo no miro para atrás. Me voy a cambiar para entregarme voluntariamente”, expresó tras salir del tribunal en San Juan, Puerto Rico.

Su último mensaje antes de entregarse

Raphy Pina no solo se despidió de sus fanáticos a través de una sentida publicación en redes sociales, también aseguró que continuará peleando para obtener “justicia” para su caso.

“Voy camino a entregarme. Me despedí de mis seres queridos. No confíen en nadie que a la gente le molesta la felicidad ajena. La justicia quiere hacerme un delincuente a c****. Les demostraré una vez más qué tan equivocados estaban”, escribió en su cuenta de Instagram.