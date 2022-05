¿Qué fue de Lizbeth Rodríguez, la ‘Chica Badabun’ que exponía a los ‘infieles’ en YouTube?

El programa “Exponiendo infieles”, del canal de YouTube Badabun, remeció las redes sociales latinoamericanas por el contenido que mostraba al destapar las traiciones de los entrevistados, revelaciones con las que logró millones de visualizaciones. El show tenía como conductora a Lizbeth Rodríguez, quien iba en busca de parejas para poder revisar sus celulares y comprobar su fidelidad. Sin embargo, tras una serie de escándalos, la ‘Chica Badabun’ fue despedida de la multiplataforma.

Lizbeth Rodríguez visitaba plazas, parques, centros comerciales, restaurantes para encontrar parejas incautas y preguntarles si estaban interesados en ganar dinero a cambio de que les muestren sus conversaciones en aplicaciones como WhatsApp y Facebook. Casi siempre, al finalizar los clips, los enamorados terminaban enojados y peleados.

Lizbeth Rodríguez fue una de las figuras más importantes de Badabun. Foto: Lizbeth Rodríguez/Instagram

¿Por qué Lizbeth Rodríguez fue separada de Badabun?

Los youtubers Alex Flores, Kim Shantal, Daniela ‘Queen’ Buenrostro, Kevin y Dani Alfaro grabaron un video en el canal del famoso mexicano Juan de Dios Pantoja para revelar las experiencias traumáticas que vivieron dentro de Badabun.

Denunciaron haber sufrido diferentes tipos de maltrato como acoso sexual, manipulación, homofobia, abuso laboral, entre otras cosas. También contaron que les hicieron firmar contratos bajo presión y les hacían creen que sin la empresa no eran nada.

A raíz de estas declaraciones, la empresa comenzó a perder seguidores y patrocinios, por lo que parte del personal comenzó a ser despedido, incluso la popular influencer Lizbeth Rodríguez.

Lizbeth Rodríguez revela que Badabun le debe dinero

En 2021, la empresa Badabun celebró haber llegado a los 106 millones de seguidores distribuidos entre todas sus plataformas. Este hecho molestó a la youtuber Lizbeth Rodríguez, quien reveló que la multiplataforma le debe dinero por sus servicios.

Mediante un tiktok expresó su indignación: “Amigos, ¿cuánto tiempo creen ustedes viable para que tu anterior trabajo te pague tu trabajo que te sigue debiendo? Llevo más de un año y medio fuera de Badabun y siguen sin pagarme. Badabun, ¡págame!” .

Lizbeth Rodríguez en la actualidad

Lizbeth Rodríguez sigue ligada al mundo de las redes sociales, especialmente a YouTube. En 2020, colaboró en un proyecto junto a la conductora peruana Laura Bozzo titulado “Mujeres con causa”. En este espacio, trataban diversos temas sociales como el ciberbullying o discriminación; además de tener como objetivo el empoderamiento femenino.

Actualmente, la influencer cuenta con más de 9 millones de seguidores en dicha red social y maneja el programa “Infieles”, que tiene la misma dinámica que “Exponiendo infieles”.

Uno de sus destapes más sonados fue el de uno de los youtubers más famosos y queridos en México: Juan de Dios Pantoja, quien habría engañado a su pareja y madre de sus hijos, Kimberly Loaiza. Al final, la pareja regresó y Kim le envió un mensaje a Lizbeth.