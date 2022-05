¿Por qué la declaración de Kate Moss podría darle un vuelco al juicio entre Johnny Depp y Amber Heard?

Durante estas últimas cuatro semanas, el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard estuvo en boca de la prensa internacional; sin embargo, este 27 de mayo llegará a su fin, no sin antes conocer la declaración de una testigo que podría cambiar el rumbo de la batalla legal. Se trata de la supermodelo Kate Moss, quien mantuvo una relación con Depp en los años 90.

En juego están los 50 millones de dólares solicitados por Johnny Depp tras la columna de opinión de Amber Heard publicada en el Washington Post en 2018, donde afirma haber sido víctima de abuso doméstico, desde la infancia hasta la adultez, sin nombrar al actor explícitamente. Motivo por el cual la exestrella de Aquaman lo contrademandó por 100 millones de dólares.

Kate Moss tiene 46 años y es una de las supermodelos más populares del mundo. (Foto: Getty)

¿Cuándo declarará Kate Moss?

Según la cadena de noticias CNN, la supermodelo Kate Moss intervendrá este miércoles 25 de mayo en el juzgado de Fairfax en Virginia, Estados Unidos. Acudirá por petición de la parte legal de Johnny Depp.

Todo este desenlace se dio cuando Amber Heard justificó por qué golpeó a Johnny Depp, ya que describió una pelea entre ambos cuando también se encontraba su hermana menor y dijo que le recordó un rumor de que Depp empujó por las escaleras a Kate Moss.

“No lo dudé, no esperé. Pensé inmediatamente en Kate Moss y las escaleras, y le golpeé” , expresó Amber excusándose de haber defendido a su hermana cuando discutían con el actor. “Él empujó a Kate Moss por las escaleras, escuché esto de dos personas, y esto estaba fresco en mi mente”, expresó la actriz, según The Independent.

Johnny Depp y Amber Heard en el juicio de difamación. Foto: AFP

La supuesta agresión de Johnny Depp a Kate Moss

Las estrellas de Hollywood, mantuvieron un romance en los años noventa, exactamente en 1994. Según una crónica publicada por The New York Times en 1994, la Policía de Nueva York detuvo a Johnny Depp después de destrozar la habitación de un hotel donde también se alojaba Kate Moss; sin embargo, ella no denunció.

Kate Moss y Johnny Depp estuvieron juntos por tres años. Foto: difusión

Tras este incidente, el intérprete de Jack Sparrow tuvo que pagar un monto de 10.000 dólares por los daños. A pesar de este episodio, fueron considerados una de las parejas más icónicas de la época, y la razón por la que habrían terminado su relación fue porque Johnny Depp reconoció su obsesión por el trabajo y el querer iniciar una familia.

Kate Moss declarará en el juicio millonario de Johnny Depp y Amber Heard. Foto: pinterest

En la actualidad Johnny Depp y Kate Moss guardan una buena relación amical, según la prensa estadounidense. Además, la equivocación de Amber Heard fue celebrada por los abogados de la estrella de Hollywood.