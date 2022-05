Daddy Yankee: ¿a qué se dedica su hija, Jesaaelys Marie?

Daddy Yankee ha logrado convertirse en uno de los cantantes más famosos del género urbano —sin exponer su vida privada o a su círculo más cercano—, por lo que no suele aparecer en eventos públicos con miembros de su familia. Pese a ello, las redes sociales han sido el espacio escogido por la esposa y los hijos del intérprete para compartir su día a día.

Cuando tenía 17 años, Raymond Ayala, nombre real del reguetonero, contrajo matrimonio con Mireddys González. Debido a su unión, tuvieron a sus tres hijos: Yamilette, Jesaaelys y Jeremy. Y ha sido precisamente la segunda la que ha encontrado en internet una forma de conectar con el público, actividad que le ha permitido acumular millones de seguidores en redes sociales.

¿A qué se dedica Jesaaelys Marie?

Jesaaelys es una influencer que se ha hecho un espacio en todas las redes sociales de moda, pero ha obtenido un mayor éxito en TikTok e Instagram, dónde comparte videos de maquillaje, así como tips sobre el cuidado de la piel.

La joven, que tiene 25 años, suele utilizar su cuenta de Youtube para dar detalles de su vida más privada. Prueba de esto es el video que compartió en 2019 y que se titula “50 cosas sobre Jesaaelys”. Explicó que decidió grabarlo porque sus seguidores no sabían “absolutamente nada” de ella más allá de ser la hija de Daddy Yankee.

“Esto se debe porque mi papá siempre ha sido superprivado… pues yo también he sido superprivada con mis cosas y eso lo tengo que dejar o lo he dejado poco a poco. Se me hace un poquito difícil. No les voy a mentir (...), porque ya he estado tan acostumbrada ”, confesó a sus miles de seguidores.

¿Cómo ha sido su paso por TikTok?

Jesaaelys no ha ocultado su gusto por publicar videos en la conocida red social, donde comparte trends de baile, tutoriales de maquillaje, consejos para el cuidado del cabello y reseñas de productos. Su cuenta tiene más de 300.000 seguidores.

Pese a que sus seguidores suelen respaldarla, también ha recibido críticas por algunos procedimientos quirúrgicos a los que se ha sometido. Sin embargo, ella ha sabido responder con firmeza ante los comentarios muchas veces machistas: “Tienen que dejar a las personas que hagan lo que les dé la gana. Y más si es un trabajo y ustedes no lo están pagando”.

Jesaaelys publica tutoriales de maquillaje en su cuenta de Instagram obteniendo miles de me gusta y comentarios. Foto: JesaaelysMarie/Instagram

¿Cómo ha sido su paso por Instagram?

La joven utiliza su perfil de Instagram para ser una videoblog de belleza, compartir tips de skincare y también su habilidad en el nail art (diseños en las uñas).

Sus publicaciones obtienen reacciones generalmente positivas de sus seguidores, quienes actualmente son más de 1 millón. Asimismo, estos no dudan en apoyar el contenido de la videobloguera con mensajes de este tipo: “Preciosa”, “Me encanta como maquillas”, “Lo haces ver tan fácil”, “La más hermosa”, etcétera.