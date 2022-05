Eugenio Derbez afirma que Televisa lo vetó: “¡Fue horrible, fue horrible!”

¡Sorprendente! En estas últimas semanas, el comediante mexicano ha manifestado en diversas entrevistas que está vetado de Televisa. Eugenio Derbez aseguró que comenzó a darse cuenta cuando, en la entrega de los Premios Oscar, le cancelaron dos entrevistas que ya habían sido pactadas con tiempo.

“No me lo dijo ninguna personalidad, sino la gente de abajo, de que había un rumor rondando y me cancelaron las entrevistas”, señaló el comediante.

CEO de Televisa desmiente a Eugenio Derbez

Este viernes por la tarde, el CEO de televisa, Emilio Azcárraga, salió a desmentir lo afirmado por el interprete de “No se aceptan devoluciones”. “Antes de decir que estás vetado, pregúntame... De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horrible”, agregó por medio de Twitter.

Además, el empresario ha indicado que la disputa entre ambos se debe a los derechos de autor por La familia P. Luche, una famosa serie de televisión mexicana.

Ceo de Televisa le responde a Eugenio Derbez: Captura de Twitter

Disputa por La Familia. P Luche

Esta famosa serie de televisión fue creada por Eugenio Derbez y producida por Televisa México durante 10 años. Durante este trayecto, se presentaron diversas rencillas entre el actor y la compañía.

El comediante mexicano se quejó que tuvo una sobreexposición en los programas de Televisa, debido al alto rating que generaba. Asimismo, en otra ocasión, Eugenio Derbez se molestó con este medio de comunicación, porque tuvo que pagar todo, pese a ser el invitado del evento.

Eugenio Derbez responde con un hilo en Twitter

Tras la respuesta del CEO de Televisa, Eugenio Derbez no se quedo callado. Por medio de Twitter, reafirmo su postura e indico que lo tienen vetado por criticar el Tren Maya. “Mira, como diría el Lonje Moco: “te voy a contar la verdadera y horrible historia de la entrevista con Paola Rojas… ¡fue horrible, fue horrible!”. Después de esa entrevista el 30 de marzo sobre el Tren Maya ¡Fue justamente cuando me vetaron!”.

Eugenio Derbez le responde al Ceo de Televisa: captura de Twitter

Alista nueva comedia

Actualmente, el actor mexicano, viene promocionando su nueva comedia romántica, “The Valet”, la cual se encuentra disponible en Star Plus desde este viernes 20 de mayo. Esta película está hecha para todas las personas que se sienten “invisibles”.