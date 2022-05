Doja Cat anuncia que se realizará una operación en la garganta: “Me siento horrible”

Doja Cat alcanzó la fama mundial por sus canciones “Say so” y “Kiss me more”, temas que lograron posicionarse como los favoritos para los usuarios de las redes sociales. No obstante, la cantante también llamó la atención por haber declarado en más de una ocasión que desea renunciar a la corta carrera musical que ha construido en un par de años.

Ahora, la intérprete de “Woman” ha anunciado que se alejará de los escenarios por complicaciones en su garganta e incluso tendrá que ser intervenida por un cirujano.

Doja Cat: “Quería que lo escucharan de mí primero”

A través de su cuenta de Twitter, Doja Cat sorprendió a sus seguidores al revelar que se realizará una operación de garganta próximamente. Si bien la cirugía no será compleja, la artista ha decidido que descansará durante un tiempo tras la intervención.

Además, la intérprete dejó en claro que no estará presente en los conciertos pactados dentro de la gira organizada por The Weeknd, ni llevará a cabo sus shows personales.

“Hola, chicos. Quería que lo escucharan de mí primero. Desafortunadamente, tengo que operarme las amígdalas lo antes posible. La cirugía es de rutina, pero la recuperación llevará un tiempo debido a la hinchazón. Eso significa que tengo que cancelar mi festival este verano, así como la gira de The Weeknd. Me siento horrible por esto, pero no puedo esperar a que sane y volver a hacer música para crear una experiencia junto a ustedes”, escribió en sus redes.

Último comunicado de Doja Cat sobre su salud. Foto: Twitter

Doja Cat sufre una infección de garganta desde los Premios Billboard

Por medio de esta plataforma, los fanáticos de Doja Cat también se enteraron que la artista viene luchando contra varios problemas serios en relación a la salud de su garganta. Ella misma dio a conocer que, el día que recibió los reconocimientos más importantes de los Premios Billboard, estaba medicada para contrarrestar los estragos de una infección.

Doja Cat cautivó a la audiencia con llamativo look para la noche de los Premios Billboard. Foto: YouTube

“Estuve vapeando todo el día y luego mis amígdalas se comenzaron a hinchar notoriamente, así que tengo que operarme. Estoy dejando el vaporizador por un tiempo y espero no tener más antojos después de eso. Tengo demasiado miedo para hacerlo porque me duele mucho la garganta. lloré durante horas”, comentó la cantante.