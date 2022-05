Ariel Puchetta, el cantante de Ráfaga, mantuvo su cabello largo desde el inicio de su carrera, incluso se convirtió en su marca personal. Su barbero de confianza fue el encargado de la transformación.

“No tenía mucha idea de lo que quería hacer, pero él puso su magia. A veces es bueno hacer cambios para seguir creciendo. Una de las marcas que sobresalieron en mi carrera sé que era mi cabello largo, pero bueno. Ahora se tendrán que acostumbrar a verme así. Yo estoy muy feliz” , publicó en su Instagram junto a una fotografía del nuevo corte.

¿Por qué se cortó el cabello?

El conductor de “Socios del espectáculo” Adrián Pallares reveló que la transformación de Puchetta fue por una causa social. El líder del grupo Ráfaga hasta el momento no ha afirmado nada al respecto.

Sus compañeros no tardaron en comentar su publicación y dejar mensajes como: “Espectacular look, amigo”, “Qué difícil elección, pero te queda hermoso”, “Te queda bomba”, “Ahora no vas a gastar más en crema enjuague”.

Ariel Puchetta será padre por tercera vez

Ariel Puchetta anunció, mediante su cuenta de Instagram, que será papá por tercera vez. Hace una semana, publicó la ecografía del anhelado bebé, que es fruto de su amor con Camila Minoldo, madre de su hijo Salvador.

“Tengo la necesidad de mostrarles a todos los que me quieren que pronto llegará mi tercer hijo y lo estamos esperando con ansias después de tanta búsqueda . Muchos de ustedes sabían que venía una nueva personita, pero acá les muestro lo relajado que está él —ja, ja—. Ya sin conocerlo lo amamos y lo estamos esperando para llenarlo de amor”, compartió en la red social y acompañó el mensaje con un collage de fotos.