‘La Chilindrina’ se abre al amor y busca pareja a sus 72 años

¡No le cierra las puertas al amor! La recordada Chilindrina desea volver a enamorarse y asegura que la edad no es impedimento para iniciar una relación, incluso llegar al altar. Como se recuerda, María Antonieta de las Nieves enviudó tras 48 años de matrimonio, ya que su esposo, el locutor Gabriel Fernández, falleció en 2019.

Tras haber atravesado por una depresión, la reconocida actriz reveló que extraña la vida de pareja y que desea encontrar un compañero.

‘La Chilindrina’ en busca de un nuevo amor

En una reciente entrevista para la revista TV y Novelas, ‘La Chilindrina’ se sinceró y mencionó que sufrió mucho la pérdida de su esposo, pero que ya logró recuperarse.

“Me encantaría conocer a un hombre soltero, viudo o divorciado, entre 60 y 65 años. Yo tengo 72, pero no me siento ni me veo de esa edad, para nada”, sostuvo.

“Estoy muy nuevita, nunca he salido de paseo, tampoco he sido de pachangas ni nada. Básicamente me he dedicado a trabajar y a cuidar a mi familia, desde los 6 años hasta ahorita no he parado ni un solo momento. Tuve algunos noviecillos, pero esposo solo uno, que me salió muy bueno.”, agregó la actriz.

La 'Chilindrina' y su esposo. Foto: difusión

‘La Chilindrina’ descarta buscar pareja en app de citas

Sin embargo, pese a sus ganas de enamorarse, la actriz mencionó que no tiene una vida social muy activa, por lo que le es difícil encontrar una pareja, además de que no confía en las famosas aplicaciones de citas.

“La otra vez hablaba con mi hijo Gabriel sobre eso (apps) y me advirtió que no me fuera a agarrar a algún galán joven, que crea que soy millonaria, porque me va a dejar cuando vea que no es así. Tiene que ser un hombre independiente, que no me dé, pero que tampoco me quite, para estar en igualdad de condiciones”, expresó.