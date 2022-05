Ellen Barkin, expareja de Johnny Depp, lo acusó de ser “celoso, borracho y violento”

Johnny Depp sufre un revés en su juicio contra Amber Heard por difamación. Esto, a causa de las declaraciones que brindó Ellen Barkin, de 68 años, quien afirmó que conoció al actor de Hollywood en los años 90. Durante aquella época, mantuvieron una breve “relación sexual”, no sentimental, e incluso actuaron juntos en la película “Fear and Loathing in Las Vegas” (1998).

Ellen Barkin y Johnny Depp mantuvieron una relación de poco meses durante la década de los 90. Foto: Instagram

PUEDES VER: Esta fue la reacción de la abogada Camille Vasquez cuando le preguntaron si era la novia de Johnny Depp

¿Qué dijo Ellen Barkin sobre Johnny Depp?

El jueves 19 de mayo se presentó en video la declaración que Ellen Barkin grabó en 2019. Según dijo, su relación con Johnny Depp duro varios meses, se veían entre tres o cuatro veces por semana. En ese lapso, aseguró darse cuenta de que la estrella de Hollywood bebía demasiado.

“Estaba borracho todo el tiempo, la mayor parte del tiempo”, dijo, además de afirmar que lo vio drogarse con cocaína, marihuana y drogas alucinógenas. “Siempre estaba bebiendo o fumando un porro”, agregó.

La defensa de Amber Heard presentó la grabación de Ellen Barkin sobre Johnny Depp grabada en 2021. Foto: DailyMail

Ellen Barkin: Johnny Depp era violento y celoso

Ellen Barkin, quien es reconocida por sus papeles en “Sea of Love” (1989) y “Another Happy Day” (2011), relató cómo, en una ocasión en Las Vegas, Johnny Depp arrojó una botella.

“Ocurrió en medio de una discusión con sus amigos. No sé por qué lo hizo, pero claramente iba dirigida a mí y a los que estaban a mi alrededor. Por suerte, no llegó a golpear a nadie”, indicó.

La actriz estadounidense también señaló que Johnny Depp era una persona en extremo celosa.

“Simplemente es un hombre celoso, de esos que te dicen cosas como ‘¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Qué hiciste anoche? ’, relató.

“Una vez se enfadó mucho porque tenía un rasguño en la espalda e insistió en que se debía a que tuve relaciones sexuales con una persona que no era él”, contó.