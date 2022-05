Abuela de Christian Nodal tras controversia con Belinda y su madre: “Hay lobos con piel de cordero”

Belinda y Christian Nodal continúan en medio de las polémicas. ¿Qué pasó ahora? Luego de que la madre de la cantante reaccionara positivamente a un comentario en el que se calificaba al cantautor mexicano como “naco”, la abuelita de este salió al frente para defenderlo. Dicha información fue difundida por el programa de espectáculos “Ventaneando” el jueves 19 de mayo.

¿Qué dijo la abuelita de Christian Nodal?

De acuerdo al espacio de entretenimiento, la abuela de Christian Nodal lanzó un ofensivo mensaje contra Belinda y la madre de la artista a través de su cuenta de Facebook y se ganó las críticas de los conductores.

“Y para todas y todos los que piensan que es un naco porque no es de ojo azul y tez blanca, señoras, están equivocadas, hay lobos con piel de cordero”, señalaba Elena Silvia Jiménez Madrid en la publicación.

Nodal arremete contra mamá de Belinda

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Christian Nodal acusó a la mamá de Belinda de aprovecharse de ella para obtener ingresos económicos a costa de su carrera musical.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar, se acabó todo”, aseveró.

Junto a este mensaje, Nodal añadió una captura de WhatsApp en la que Belinda le pedía que le diera dinero para sus padres.