¿Quién es Belinda Schüll, la mamá de Belinda, y cómo es la relación con su hija?

Se robó todos los focos de atención. Belinda se ha visto envuelta en otra polémica con su exnovio Christian Nodal luego de que él difundiera conversaciones privadas entre ambos mediante su cuenta de Twitter. Pero a diferencia de lo que muchos pudieran creer, este nuevo escándalo fue provocado por Belinda Schüll, la madre de la cantante.

Unas indirectas para Nodal en Instagram de parte de la progenitora, donde aplaudía cuando lo llamaban ‘naco’ y lo acusaban de querer colgarse de la fama de Belinda, incitaron la furia del intérprete mexicano, que no dudó en desmentir a Schüll.

¿Cómo inició la pelea entre Christian Nodal y Belinda Schüll?

La madre de la también actriz posteó una foto del concierto de su hija en España y no dudó en responder un comentario en el post que decía: “Beli es lo máximo, please, que ya no vuelva con el naco de Nodal” . La señora mandó unos emojis de aplausos, respaldando las palabras del usuario.

Pero la cosa no quedó ahí, sino que subió otra publicación en la que decía: “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”, una clara referencia al cantante regional del país azteca.

Belinda Schüll manda emojis de aplausos a usuario que llama 'naco' al exnovio de su hija. Foto: Captura/BelindaSchüll/Instagram

Después de este post, Nodal ya no soportó más y le respondió a través de Twitter. Subió una captura de pantalla de una conversación con Belinda, días antes de su ruptura, donde la intérprete de “Sapito” le pedía dinero para su familia y para una intervención dental.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo” , escribió Nodal, dando a entender que uno de los mayores motivos de la ruptura fueron los problemas económicos.

PUEDES VER: Mayeli Alonso revela por qué Belinda y Lupillo Rivera terminaron su romance secreto

¿Quién es Belinda Schüll?

Belinda Schüll Moreno Moreno es una mujer de 57 años que nació en Toulouse, Francia. Tiene ascendencia francesa y española, y construyó una carrera en la producción televisiva y musical. Esto provocó que ella sea la encargada, por varios años, de organizar todos los compromisos laborales de su famosa hija y de manejar su contacto con la prensa.

Además de Belinda tiene otro hijo, Ignacio Peregrín, quien nació siete años después que su hermana. La Ceo de Joy Music Entertainment cuenta con más de 200.000 seguidores en Instagram, la red social que suele usar con más frecuencia.

Christian Nodal reveló chats dónde Belinda le pedía más dinero para ella y su familia. Foto: Captura/ChristianNodal/Twitter

¿Cómo es la relación de Belinda Schüll con su hija?

Si bien Belinda siempre se ha mostrado muy cercana a su familia, causó gran sorpresa cuando en el 2009 decidió “despedir” a sus padres de sus labores de representación de su carrera artística, contratando a otro mánager ajeno a su círculo más cercano.

Los rumores de una supuesta explotación por parte de sus progenitores, que fueron sus agentes por más de diez años, tomaron fuerza después de esta noticia, algo que fue rápidamente desmentido por una fuente cercana a Belinda.

“No es que esté peleada con su familia, sino que en realidad está iniciando una nueva etapa en su vida como toda chava de su edad. Lo que ella ha comentado es que le gustaría vivir sola para ejercer un poco más su independencia”, dijo la fuente anónima.

Esta versión fue corroborada por su entonces representante, Danna Vázquez, un año después, asegurando que la relación entre la actriz y sus padres seguía tan fuerte y unida como siempre.

Belinda y su madre siempre se han mostrado muy unidas en redes sociales. Foto: BelindaSchüll/Instagram

“Los respeto, los admiro y adoran a su hija, y eso es lo más importante. Están juntos, viven en la misma casa, sus papás viajan con ella. Son chismes, son gente que se quiere colgar de una situación que no está bien ”, dijo Vásquez.

El tema fue abordado por la propia Belinda en el 2017 durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, donde reconoció que sí existió la idea de dejar la casa familiar buscando más independencia.

“Me fui con una amiga un mes. Estaba en un momento donde necesitaba inspiración y me fui un mes o dos meses de mi casa, y pues sí fue como un poquito difícil porque extrañaba a mi familia y regresé. Yo creo que necesitaba ese espacio y ese momento para mí”, confesó la cantante.

En febrero de este año, una maquillista que trabajó con Belinda contó que la madre de la actriz se mostraba muy controladora con las decisiones artísticas de su hija, pese a ya no laborar como su representante.