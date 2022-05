Laura Pausini dio positivo para COVID-19 tras incidente en el festival de Eurovisión

Lastimosamente, Laura Pausini se suma a la lista de famosos que se siguen contagiando de COVID-19. La intérprete de “Víveme”, quien había compartido el primer trailer de su documental biográfico a inicios de marzo, ha tenido que cancelar todas sus presentaciones programadas. Para los fanáticos, todo habría empezado luego de que la cantante no estuviera las votaciones de la final de Eurovisión 2022.

Laura Pausini explicó por qué se retiró brevemente de la final

Después de que Laura Pausini no retornara al escenario de la final de Eurovisión 2022 el pasado 14 de mayo, sus fanáticos quedaron bastante preocupados por su salud. La cantante, quien no estuvo presente en las últimas votaciones y llegó para anunciarlas, reveló en su cuenta de Instagram que le había sucedido exactamente:

“¡Qué noche, chicos! ¡Cuánto amor me han mostrado todos desde todas partes del mundo! Gracias. Quiero calmarlos y decirles que estoy bien. Durante esta final tuve una bajada de tensión y por eso tuve que parar unos veinte minutos por consejo de los médicos que me ayudaron y a los que agradezco mucho. Los últimos 6 meses han estado llenos de trabajo y he cedido al estrés... pero estoy feliz de haber cerrado la noche”.

Laura Pausini había explicado por qué se ausentó brevemente de la final de Eurovisión 2022. Foto: Instagram

¿Qué se sabe del estado actual de Laura Pausini?

No obstante, esto no logró tranquilizar por completo a los seguidores de Laura Pausini. La intérprete de “Se fue” todavía no se manifestaba si es que seguiría con los shows anunciados previamente. Posteriormente, se supo que se había contagiado de coronavirus. Durante la mañana del jueves 19 de mayo, se tuvieron las primeras actualizaciones sobre la salud de la cantante:

“Mientras esperamos a que Laura se recupere por completo, nos ocupamos de sus redes sociales para informarles de todo lo que ha hecho en las últimas semanas y que se hubiera dado a conocer en estos días”, se lee en una de las historias subidas a las redes sociales de la artista italiana.