Carmen Electra se une a OnlyFans a sus 50 años

Carmen Electra sigue explotando su imagen como símbolo sexual, tal como lo consiguió en los 90 como parte de “Baywatch”. Recientemene ha anunciado su ingreso a OnlyFans, donde estrellas como Bella Thorne han encontrado un éxito rotundo.

A un mes de cumplir 50 años, el 20 de abril, la estrella de Hollywood calificó de una “obviedad” su adición a la plataforma de entretenimiento adulto de pago, la misma que le va a brindar mayor libertad y menos censura que Instagram, red social donde es seguida por 1,4 millones de seguidores.

¿Qué dijo Carmen Electra sobre OnlyFans?

“Me sentí como ‘Sí, necesito hacer esto’. Yo, por una vez, tengo esta oportunidad de ser mi propio jefe y tener mi propia visión creativa para compartir con mis fanáticos sin que alguien me vigile y me diga: “No hagas esto, no hagas aquello. Cubre esto”, explicó Carmen Electra en declaraciones a People.

Carmen Electra abrió su cuenta de OnlyFans el 18 de mayo del 2022. Foto: captura de OnlyFans

El contenido de Carmen Electra en OnlyFans

Carmen Electra, quien saltó a la fama tras aparecer en la portada de marzo de Playboy en 1996, reconoció que la gente suele dar todo tipo de usos a su imagen y que, en ese sentido, unirse a OnlyFans le da algo de manejo sobre ello. “Podría tener control sobre ellas y hacer lo que tienes ganas de hacer por dentro”, afirmó.

De igual forma, la estrella de “Baywatch” señaló que en su perfil incluirá tutoriales de belleza, fotos suyas en traje de baño y lencería, además de videos sexys y elegantes, teniendo una relación “un poco más íntima” en sus interacciones con sus seguidores.