¿Viene a Perú? Adele se vuelve tendencia en Twitter

Adele volvió a ‘romper’ Twitter y, esta vez, ante una posibilidad que ilusiona a sus millones de seguidores en Latinoamérica, y en especial Perú, de poder realizar un tour que incluya a Lima entre las ciudades que serían visitadas por la intérprete de “Rolling in the deep”.

Desde las primeras horas del 18 de mayo, el nombre de la cantante británica figuró entre las tendencias de la plataforma. Esto se produjo luego que la página de Facebook Music Live Perú realizó una publicación anunciando que Adele se presentaría en Lima (Perú) el 3 y 4 de diciembre en el Estadio de San Marcos.

Luego de que la noticia llegara a Twitter, la reacción de los internautas fue inmediata. “Si viene Adele a Lima, vendo la casa y a los que viven en ella”, “¿Cómo que Adele viene al Perú?! Díganme para romper mi chanchito”, fueron algunos de los comentarios dejados por los usuarios. Pero ¿es cierto que está organizando su gira de conciertos? ¿Cuál sería el precio de las entradas? En la siguiente nota encontrarás esos detalles y más.

Adele figuró en el top de tendencias de Twitter para Perú del 18 de mayo de 2022. Foto: captura Twitter/Facebook

Adele en Lima: ¿cuáles son las fechas de su tour?

Los próximos conciertos confirmados de Adele se realizarán en Inglaterra, el 1 y 2 de julio, como parte del BST Hyde Park, un festival de música al aire libre a realizarse en Londres.

Anterior a ello, la voz de “Easy on Me” y “Love in the dark” canceló la serie de presentaciones “Weekends with Adele”, a realizarse en El Coliseo del hotel Caesar’s Palace en Las Vegas (Estados Unidos) y que tenía programada en febrero, por motivos de salud.

También cabe señalar que, ninguna fuente oficial relacionada a la artista británica ha confirmado que se encuentre preparando un nuevo tour 2022 – 2023 ni que pase por Perú para brindar un concierto en Lima.

PUEDES VER: Adele usó anillo durante la alfombra de los BRIT Awards 2022 y surgieron rumores de compromiso

¿Cuál es el precio de las entradas para ver a Adele?

Los precios de las entradas para el concierto de Adele, quien acaba de superar los 50 millones de seguidores en Instagram, varían según el país donde se presente. La tarifa que se manejaba para sus presentaciones presenciales oscilaba entre los 425 a 649 dólares, esto en soles al cambio actual sería de 1.604,38 a 2.449,98, aproximadamente.