Luego de más de 10 años de que Luis Fonsi y Adamari López pusieron fin a su relación, el cantante puertorriqueño habló sobre lo duro que fue y cómo le afectó la presión de los medios. El intérprete de “Despacito” y la presentadora estuvieron casados por cuatro años, del 2006 al 2010. La separación causó revuelo debido a que ella estaba en un proceso de recuperación del cáncer de seno que padecía, enfermedad que le fue diagnosticada meses antes de casarse con Fonsi.

En entrevista con Martín Cárcamo del programa chileno “De tú a tú”, el artista reveló facetas duras de su vida. “Gracias a Dios no he tenido una tragedia, pero a nivel personal he tenido mis altas y mis bajas. Y eso me ha endurecido, me ha ayudado a madurar, a apreciar las cosas y a ver la vida de otro color”.

El presentador televisivo le consultó sobre “algo que lo haya golpeado a nivel emocional”. Ahí Luis Fonsi comentó acerca de su ruptura: “Un divorcio no es nada divertido para nadie”.

Además, explicó que fue más complicado por lo mediático del momento y la presión del público y de la prensa. “Mucha gente ha pasado por eso, no entro en muchos detalles porque es un tema muy delicado, pero hacerlo públicamente es el doble de difícil porque uno tiene dolor personal y tener que sacar la cara y que te pregunten cuando uno no quiere hablar de eso”.

Las nuevas parejas de Fonsi y Adamari

Luego de la ruptura, cada uno volvió a rehacer su vida. Luis Fonsi comenzó una nueva relación con la modelo Águeda López en el 2011 y no pasaron muchos meses para que la pareja tenga a su primera hija. En septiembre de 2014, el cantante y la modelo española se casaron en el condado de Napa, en California, y en diciembre de 2016 agrandaron la familia con su segundo hijo. Este año, los esposos celebrarán su octavo aniversario de bodas.

Por otro lado, Adamari López se recuperó del cáncer y en el 2011 conoció a Toni Costa en el concurso de “Mira quién baila” de Univision. Cuatro años después, ambos dieron la bienvenida a su primera y única hija. Sin embargo, en mayo del 2021 finalizaron su relación.