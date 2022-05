Christian Nodal revela chat donde Belinda le pedía dinero: “Cuando me cansé de dar, se acabó todo”

Christian Nodal ha destapado uno de los secretos de su relación con Belinda. El cantante mexicano se cansó de los ataques de la mamá de la actriz en las redes sociales y decidió mostrar un chat en el que su exnovia le pide dinero para arreglarse los dientes, a pocos días del anuncio de su rompimiento.

Mamá de Belinda se refirió a Christian Nodal. Foto: captura Instagram

¿Por qué Christian Nodal terminó con Belinda?

El intérprete de “Botella tras botella” indicó que el motivo de su separación con Belinda está relacionado con un tema económico . Dejó entrever que la mamá de la cantante deja sin dinero a su hija; por esa razón, ella recurría a él. Su declaración ha remecido el espectáculo mexicano.

“ 20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada . Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar, se acabó todo ”, escribió Christian Nodal en Twitter.

Christian Nodal muestra chat con Belinda. Foto: captura Twitter

PUEDES VER Belinda se va de México tras terminar romance con Nodal

¿Qué dice en el chat de Christian Nodal y Belinda?

En el chat de Belinda y Christian Nodal se puede leer que la actriz de “Cómplices al rescate” le pide dinero para arreglar su dentadura. Minutos después, al aparentemente no recibir respuesta, la artista española lo acusa de “destruirle la vida” y de “dejarla sola”.

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? Para que me los pueda arreglar”, escribió a las 6.59 horas.

“Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera, que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así, ni con tu gente ni con nada. Sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida ”, agregó a las 7.08 horas.