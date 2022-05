3 meses después de su ruptura definitiva, la separación de Christian Nodal y Belinda continúa alimentando la gresca entre la dupla de músicos y, por ende, causando polémica. En los últimos días, la progenitora de Belinda habría presuntamente aplaudido un comentario en el que un usuario de internet tildaba de ‘naco’ a Nodal y, además, exhibió su deseo de que su descendiente jamás retome su relación con el cantante.

Mamá de Belinda se refirió a Christian Nodal. Foto: captura Instagram

Ante las varias indirectas de Belinda Schull hacia el autor de “Botella tras botella”, Christian Nodal decidió romper su silencio para encarar la situación. Por ello, el músico mexicano lanzó un fuerte mensaje por medio de su cuenta de Twitter, evidenciando que su ruptura, fue en parte, por culpa de la madre de Belinda.

Nodal estalla contra la madre de Belinda

En el mensaje que compartió con sus miles de seguidores en Twitter, el intérprete de “Adiós amor” colgó una conversación que tuvo con su expareja Belinda y acompañó la captura de pantalla con una descripción que emitía fuertes críticas hacia la madre de la cantante, llegando a acusarla de utilizar a ‘Beli’ para obtener ingresos económicos.

“ 20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida . Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar, se acabó todo”, se leía en el texto de la publicación.

Christian Nodal muestra chat con Belinda. Foto: captura Twitter

Nodal revela que Belinda le pedía dinero

De igual manera, en la antigua conversación de WhatsApp entre él y Belinda, que difundió en redes, se pudo evidenciar que la artista le pidió dinero para arreglarse la dentadura.

Líneas más abajo, la cantante de “En el amor hay que perdonar” se refiere a apoyar a sus papás, por lo que se han generado especulaciones en torno a que Nodal también brindaba apoyo económico a los progenitores de Belinda.

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? Para que me los pueda arreglar”, escribió.