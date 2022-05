Osvaldo Ríos revela detalles de su romance con Shakira: “Nos íbamos a casar”

Osvaldo Ríos sorprendió a todos al contar detalles íntimos de la relación que tuvo con Shakira hace más de 20 años. En ese momento, la cantante estaba en sus mejores momentos con su disco “Pies descalzos” y él ya tenía gran notoriedad en el mundo de las telenovelas.

En un segmento de “La casa de los famosos”, el actor contó cómo fue su romance con la barranquillera, el cual casi los lleva al altar.

Osvaldo Ríos revela que tenía planes de casarse con Shakira

“Ahí fue formal, de papá, mamá, mira la casa, acompañado por el hermano Tonino, que todavía seguimos siendo amigos (...) Teníamos planes de casarnos y todo, habíamos visto casa ”, contó para sorpresa de todos sus compañeros del reality de Telemundo.

“ Con ella fui muy leal y fiel, pero en esa época yo no era ni leal ni fiel (...) Tenía que volar, fue lo mejor que le pasó, no seguir conmigo (...) Estar con una y otra te distrae, te desenfoca, nadie me quita lo bailado, pero o te aplomas o la vida te pasa factura también”, explicó el artistas al ser consultado sobre el motivo de su separación.

Osvaldo Ríos asegura que Shakira estuvo con él antes que con Antonio de la Rúa

Asimismo, el actor mencionó que Shakira se dio una oportunidad con él antes de conocer a Antonio de la Rúa. En 1997, Osvaldo Ríos y Shakira iniciaron un romance que generó gran polémica en ese entonces, pues ella tenía 20 años y el 37.