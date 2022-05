Lisa Marie Presley, hija del legendario músico Elvis Presley, continúa de luto por el fallecimiento de su hijo Benjamin Keough, quien se suicidó en julio de 2020, a los 27 años de edad.

En esa línea, Lisa rindió un homenaje a su difunto descendiente por medio de una larga declaración compartida en su plataforma Instagram el último 14 de mayo. Aprovechó, además, para referirse a la película que retrata la biografía de su padre Elvis Presley y que es dirigida por Baz Luhrmann.

“Hace bastante tiempo que no publico nada porque realmente no hay mucho que decir, ya que estoy y siempre estaré de luto por la pérdida de mi hijo. Navegar a través de este horrible dolor que destruyó y destrozó mi corazón y mi alma en casi nada me ha tragado por completo”, se lee en un inicio en su publicación.

Lisa Marie Presley elogia la película que narra la vida de su padre Elvis

Líneas abajo, la también cantante se tomó un espacio en su mensaje para aplaudir la más reciente producción de Baz Luhrmann: “Elvis”.

“Quiero tomarme un momento para hacerles saber que he visto la película “Elvis” de Baz Luhrmann dos veces, y déjenme decirles que es espectacular. Absolutamente exquisito. Austin Butler canalizó y encarnó maravillosamente el corazón y el alma de mi padre”, agregó antes de mencionar que la producción es digna merecedora de un Oscar.

Lisa Marie Presley dedico sentidas palabras a la película biográfica de su padre Elvis Presley. Foto: Instagram

Lisa Marie Presley lamenta que su hijo fallecido no haya podido ver la película de su abuelo Elvis

Lisa Marie también dijo que una de las escenas que la “conmovió hasta la lágrimas” fue ver a sus tres hijas en pantallas (Riley, Harper y Finley) llenas de orgullo por su abuelo; sin embargo, expresó sentirse triste porque su descendiente Benjamin no pudo llegar a presenciar dicha obra.

“Me rompe el corazón que mi hijo (Benjamin Keough) no esté aquí para verlo. A él también le habría encantado. No puedo decirles lo mucho que amo esta película y espero que a ustedes también les encante”.

“Gracias por dejar las cosas claras de una manera tan profunda y artística”, escribió para el director Baz Luhrmann.