Jason Momoa se disculpa por su polémica visita a la Capilla Sixtina

Jason Momoa cedió ante la presión de las redes sociales y se disculpó por saltarse las reglas en su visita a la Capilla Sixtina del Vaticano. El actor hawaiano, quien se encuentra en Roma (Italia) filmando “Rápidos y Furiosos 10″ junto a Vin Diesel, publicó el 14 de mayo un video donde aseguró que su intención no fue ofender a ninguna persona o cultura.

¿Por qué Jason Momoa fue criticado?

El 9 y 12 de mayo, Jason Momoa compartió en Instagram fotografías y videos de su visita a la majestuosa Basílica de San Pedro y los Museos del Vaticano, lugar donde se encuentra la famosa Capilla Sixtina.

Según trascendió, se cerró el acceso al público para que la estrella de Hollywood y sus acompañantes pudieran disfrutar en privado, tal como se aprecia en las imágenes publicadas. Además, llamó la atención cómo el intérprete de “Aquaman” inspeccionaba uno de los relieves con sus manos.

Todo ello despertó furibundas críticas porque las reglas del Vaticano prohíben a los visitantes grabar o tomarse fotografías dentro de los lugares sagrados, así como tocar las pinturas y exhibiciones.

“Las reglas son las mismas para todos”, “Nos gritaron cuando intentamos tomar una foto”, se lee en los comentarios dejados en el Instagram de Jason Momoa.

No obstante, algunos indicaron que las esculturas que el actor tocó con sus manos son en realidad réplicas de las pinturas expuestas y que fueron creadas para que las personas con discapacidad visual puedan experimentar el arte del lugar.

Jason Momoa se disculpa por polémica en el Vaticano

El actor Jason Momoa no rehuyó a los reclamos generados y, a través de un video donde aparece haciendo ejercicios, se disculpó con aquellos que se sintieron ofendidos por sus acciones.

“Si en algún momento sentiste que falté al respeto a tu cultura, no era mi intención” , aseguró.