Heather Matarazzo asegura que “está cansada de luchar para sobrevivir” en Hollywood

Heather Matarazzo, actriz que interpretó a Lily, la mejor amiga de Anne Hathaway en la comedia juvenil “The Princess Diaries”, causó gran preocupación entre sus seguidores en redes sociales al lanzar una serie de tuits (ahora eliminados) donde expresa toda la frustración que siente por su trayectoria actoral en Hollywood.

¿Qué decían los mensajes de Heather Matarazzo?

Heather Matarazzo, de 39 años, quien saltó a la fama protagonizando “Welcome to the Dollhouse” (1995) a los 13, aseguró haber alcanzo su punto de quiebre.

“Llegué a mi límite con la vida hoy. Llegué a mi límite con cualquier juego que esté jugando el universo. Terminé. Estoy cansada”, escribió en el primero de los tuits publicados el 11 de mayo.

“Me siento perdida porque siento que he hecho el trabajo, durante mucho tiempo, sin quejarme. He tomado las decepciones, los rechazos, etc., y he sostenido que el rechazo es una redirección. Pero hoy, algo se rompió. me siento fundida”, continuó.

En otro dramático tuit, también eliminado, Heather Matarazzo dijo que, después de 30 años de carrera, sentía que había “terminado de luchar solo para sobrevivir” y pidió tener tan solo un proyecto exitoso.

“Solo necesito una victoria. Una victoria que cambie mi vida. Porque esto no es todo”, escribió la actriz, cuyo proyecto más reciente es la saga de terror “Scream 5″ (2022).

Heather Matarazzo: “Twitter no es mi amigo”

Tras la conmoción causada y los mensajes de apoyo que recibió, Heather Matarazzo, publicó el 13 de mayo, un nuevo mensaje señalando los cuatro puntos que llevara con ella en el futuro como lección tras exponer sus sentimientos en redes sociales.

1. Twitter no es mi amigo.

2. En lugar de twittear mis sentimientos, lo que haré será comunicarme directamente con amigos.

3. Si no puedo contactar a mis amigos o siento que no puedo hablar, escribiré en mi fiel diario.

4. Mi comunidad es la mejor y soy muy afortunada.