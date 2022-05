La voz de Enrique Bunbury no da más. Con gran pesar, el cantante y compositor zaragozano, que ya había dado a conocer cuando sería su retirada de la escena musical, ha anunciado la cancelación de su gira “El último tour”, que ofrecía en Estados Unidos.

Fue tan solo el 28 de febrero de este año que el autor de “Lady blue” dio a conocer a sus seguidores que, a raíz de unos problemas de garganta que lleva arrastrando durante varios años, tomó la decisión de abandonar los reflectores. En un inicio, se retiraría de la música tras finalizar su última gira; no obstante, su reciente comunicado parece indicar que su problema de salud se ha agravado.

Su decisión de abandonar los escenarios fue muy meditada y consciente, según contó a El País. Foto: Instagram

La voz de Enrique Bunbury se apaga

Por medio de sus plataformas sociales, el rockero español colgó un mensaje en el que anunciaba su retiro definitivo de los escenarios explicando las razones.

El comunicado empezaba diciendo que Bunbury contemplaba culminar con sus compromisos musicales ya establecidos; sin embargo, luego de haber brindado dos shows fabulosos en Nueva York y Atlanta, todo vino cuesta abajo.

“Desgraciadamente, hoy, en Chicago, a un día de la celebración del show en el Rosemont, tenemos que anunciar que no vamos a poder continuar con la gira”, decía un extracto de su mensaje.

El comunicado urgente de Enrique Bunbury ha generado la preocupación en miles de sus fans. Foto: Instagram

¿Por qué Enrique Bunbury cancela su última gira?

Líneas más abajo, los motivos del fin de sus espectáculos se dieron a conocer. “Mis problemas con la garganta y la respiración se acrecentaron y volvieron anoche con agudeza. Lo que pensaba iba a estar controlado está totalmente fuera de mis manos y deseos”, precisó en su escrito.

“A estas alturas, no consideramos más cancelaciones ni posponer más conciertos. Con todo el dolor de mi corazón me toca adelantar lo que ya veía inminente. Me es imposible hacer más conciertos. Entiendo que muchos comprasteis entradas para una gira norteamericana que ya estaba sold out y una gira española que apuntaba a lo mismo”, agregó.

Asimismo, el artista pidió comprensión a sus fanáticos y lamentó la situación tanto o más que ellos.