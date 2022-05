Zac Efron explica si está listo o no para ser papá

Zac Efron saltó a la fama en 2006 con la película “High School Musical”. Desde entonces, ha intentado desempeñarse en papeles cada vez más serios y adultos. Por ello, ha estrenado la cinta “Firestarter”, que lo ha hecho reflexionar sobre la paternidad y sus sentimientos al respecto.

Efron ha intentado deshacerse de los papeles de galán que lo volvieron una figura internacional. Y es que títulos como “17 otra vez”, “Buenos Vecinos”, “Cuando te encuentre” y “Baywatch” lo transformaron en una estrella de Hollywood.

Sin embargo, en los últimos años, ha explorado roles más maduros, como el protagónico de “Durmiendo con el asesino” y su última participación en la película “Firestarter”, que es la adaptación cinematográfica de una de las novelas del escritor Stephen King.

En el largometraje, el actor estadounidense se mete en la piel de Andy McGee, un padre que estará dispuesto a hacer de todo por proteger a su hija de una agencia secreta del Gobierno que quiere capturarla para usar los poderes que la pequeña tiene.

A diferencia de la niña que nació con sus poderes, el padre (Efron) y la madre (Sydney Lemmon), que también tiene poderes telequinéticos, fueron víctimas de una prueba clínica en la que experimentaron ellos. Foto: Universal Pictures.

¿Zac Efron quiere ser padre?

Esta es la primera vez que Efron interpreta a un papá en la pantalla grande, algo que lo llevó a reflexionar profundamente sobre el tema y sus aspiraciones para tener un hijo en el futuro.

“Creo que fue una buena dosis para disuadirme (de no ser papá) por el tiempo que sea necesario. Probablemente tengo que madurar un poco más. No lo sé. No sé qué decir ahora”, declaró el recordado Troy Bolton de “High School Musical”.

El intérprete confesó que se sintió bastante abrumado con la perspectiva de tener a otra persona que dependiera enteramente de él.

“De repente, tenía esta hija delante de mí. Tuvimos una escena de padre e hija bastante pesada desde el principio y me di cuenta de que estaba drásticamente mal preparado para este personaje. No sabía lo que estaba haciendo”, confesó Zac.

Pese a esto, el actor resaltó la figura de su joven compañera de reparto de 12 años, Ryan Kiera Armstrong, quien fue su roca en todo el rodaje.

“Afortunadamente, Ryan es tan dulce, ella es la más genial. Después de dos días, teníamos el mejor vínculo, por lo que esa parte se volvió realmente fácil”, dijo Efron.