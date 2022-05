Rodrigo González encara a Nataniel por acusar a María Pía: “Solo fue una llamada de atención”

¡No le pasa nada! Rodrigo González es un conductor de espectáculos que se ha ganado un espacio en la televisión por su carisma y frontalidad al opinar sobre cada caso mediático que trata; sin embargo, también se dejaría influenciar por sus relaciones amicales.

Como muchos saben, el comunicador es muy cercano a la presentadora María Pía Copello, quien desde hace algunas semanas está en el ojo de la tormenta debido a diversas acusaciones. Estas declaraciones han llamado mucho la atención, porque vinieron de personajes famosos de la televisión nacional, como Nataniel Sánchez y Ricardo Mendoza, aparte de otras exbailarinas.

¿Qué dijo Rodrigo González de Nataniel Sánchez?

En un primero momento, el influencer Rodrigo González aseguró: “No fue porque se equivocó en un paso de baile. Si estás en un trabajo y no paras de hablar o de molestar en la situación, y, además, fabulas una situación (en la) que estabas bailando y no te equivocaste y te gritaron... algo que María Pía no recuerda ”.

Asimismo, el conductor de “Amor y fuego”, añadió: “Recuerda que ella es una persona que te lleva 10 años de diferencia, que está liderando un equipo de producción y una mocosa malcriada, que no sabe cuándo es momento de detenerse, de repente puede tomar a mal que le llamen la atención; no fue más que eso”.

Nataniel Sánchez: excompañera reafirma su versión

La exbailarina Dannya no se quedó callada y aprovechó la llegada que tiene en su cuenta de TikTok para corroborrar la versión de Nataniel Sánchez en la que acusaba a María Pía Copello de gritarle.