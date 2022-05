Filtran video de Ezra Miller gritando al ser arrestado: “No me quites el anillo de ‘The Flash’”

Ezra Miller ha generado polémica tras ser arrestado nuevamente en Hawái e impactó a muchos de sus seguidores al filtrarse un video de este suceso. En las imágenes se puede observar que el actor de “The Flash” y “Animales Fantásticos” protagonizó un incidente en un bar y se puso agresivo cuando le pidieron que abandonara el lugar, por lo que fue necesaria la intervención de la policía.

Según TMZ, medio que consiguió dichas imágenes, el artista habría agredido verbal y físicamente a los clientes que estaban cantando en un karaoke.

Ezra Miller se defiende tras arresto

Luego de ser detenido por las autoridades, Ezra Miller se defendió diciendo que fue él quien recibió los ataques de un hombre que decía ser nazi.

“He sido agredido en este bar dos veces (...) Ese hombre del bar declaró ser nazi, lo tengo grabado y él me atacó. La novena enmienda me da el derecho de no ser ilegalmente perseguido por un crimen del que no soy culpable”, sostuvo.

Asimismo, se le escucha decir que es transgénero y no binario, por lo que pide no ser registrado por un policía hombre.

Ezra Miller enfurece cuando la policía le quita su anillo de la película “The Flash”