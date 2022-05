Shakira es acusada de ‘mandona’ por extrabajadora: “No se le puede mirar, no le puedes hablar”

Shakira ha sido duramente criticada por Cristina Cárdenas, quien contó la mala experiencia que vivió cuando trabajó con la colombiana. Durante una entrevista, la mujer comentó sobre las malas actitudes de la cantante que habrían terminado espantando a todos sus colaboradores.

El periodista Javier de Hoyos, fue quien reveló los detalles de esta conversación entre la extrabajadora con un medio español.

¿Qué dijo la extrabajadora Cristina Cárdenas sobre Shakira?

“A Shakira no se la puede mirar, no le puedes hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella . Eso está prohibidísimo. Ella es mandona”, dijo Cárdenas, según mencionó el programa argentino “América TV”.

Asimismo, mencionó que debido al comportamiento de la barranquillera, muchas personas ya no están dispuestos a trabajar con ella.

“No quiere ir nadie a trabajar con Shakira. La figuración se muere del asco, el equipo se desespera”, reveló.

Shakira Foto: Instagram

Shakira no permite que otra persona destaque más que ella, según extrabajadora

Además, Cristina Cárdenas reveló que Shakira sacaba de su equipo a una persona si es que lograba opacarla o resaltar más que ella durante las grabaciones: “Y si hay alguna que destaca más que ella la hecha fuera del rodaje. Dijo: ‘tú no, tú fuera’” , mencionó.

Finalmente, mencionó que por las exigencias de la cantante, el trabajo puede extenderse hasta el triple de tiempo.

“Un spot de Shakira que podría durar cuatro horas por las tomas y estamos diecisiete horas. Es que desespera a la productora, a los directores, a todos”.