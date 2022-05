Michel Brown y Margarita Muñoz, una historia de amor que traspasa la serie “Pálpito”

Michel Brown es un personaje muy conocido y recordado por los seguidores de las telenovelas colombianas desde años atrás. ¿Quién no ha reído, llorado e identificado con la historia de vida y amor de los tres hermanos de “Pasión de gavilanes”? La mayoría de nosotros. Sin embargo, ese fue solo el inicio de su apogeo artístico que continúa hasta hoy.

De hecho, la segunda temporada de la misma telenovela causó mucho revuelo: no solo porque fue una grabación muy esperada por los fanáticos, sino también porque el actor argentino no contaba con disponibilidad de integrarse a las grabaciones por sus otros compromisos ya pactados. No obstante, una coordinación mayor hizo que vuelva a tomar el lugar del tan querido Franco Reyes.

Ahora, el artista vuelve a las pantallas con la serie “Pálpito”, que se trasmite por Netflix y está en el top de las 10 más vistas por los peruanos, pero no está solo. En dicha producción, está acompañado de su esposa, Margarita Muñoz, quien hará el mismo papel en la ficción. ¿Cómo fluye la química? Al parecer, de lo mejor por los comentarios.

¿Cómo se conocieron Michel Brown y Margarita Muñoz?

La pareja se conoció hace 17 años. Aunque aseguran que todo fluyó muy bien desde esa primera vez que se vieron, Michel Brown reconoció que no estaba dispuesto a formar nada serio porque no estaba preparado.

Tres años más tarde, volvieron a cruzar miradas, pero ambos estaban en una relación —cada uno por su lado—. No obstante, todo inició siete años después, cuando la artista estuvo grabando en Colombia y coincidieron.

Michel Brown y Margarita Muñoz se conocieron hace 17 años. Foto: Michel Brown/Instagram

Asimismo, Brown manifestó a la revista Vea: “ Tuvimos un flechazo tremendo pero no pasó demasiado, (aunque) hubo como un coqueteo inmenso. Después pasaron como tres años y nos volvimos a ver, pero cada uno estaba en pareja. Nos dejamos de ver hasta que nos reencontramos después de siete años. Pero sí, fue un flechazo esa primera vez ”.

Por su parte, la actriz Margarita Muñoz le comentó al mismo medio de comunicación cómo recordaba su primera cita: “ Tuvimos una conversación fantástica y entendí que simplemente no solo me parecía churro, guapo, sino que me entendía mucho con él hablando y me sentía a gusto. Normalmente soy tímida y, tal vez, no se me da tan fácil el coqueteo. Esa primera cita fue increíble, comimos delicioso ”.

Historia de amor entre Michel Brown y Margarita Muñoz

El argentino Michel Brown y la colombiana Margarita Muñoz no han expuesto casi nada de su relación en programas de farándula. Por todo ello, se le considera como una de las relaciones más estables.

Hace poco el actor contó al programa colombiano “Lo sé todo” por qué el confinamiento ocasionado por la COVID-19 no los afectó como a muchas otras relaciones.

“El otro día lo hablaba con una pareja de amigos que se reían porque vamos juntos al gimnasio, vamos juntos a todo y nos disfrutamos mucho de estar juntos. Entonces, no es que la pandemia nos pegó como a otras parejas que a lo mejor se va a la oficina a las ocho de la mañana y vuelve en la noche, no. Estamos mucho tiempo juntos”, detalló.

Michel Brown y Margarita Muñoz empezaron una relación siete años después de verse pro primera vez. Foto: Michel Brown/nstagram

Los esposos no tienen ningún hijo y, así como su relación misma la mantienen bajo mucha reserva, no han hablado del tema de los herederos a ningún medio.

Lo que sí se conoce de ellos es por lo que publican en sus redes sociales: residen en México, aunque tienen la disponibilidad de mudarse a cualquier lugar por trabajo.

Es importante mencionar que en esta producción audiovisual “Pálpito” están actuando juntos y como esposos, mas no es la primera vez que trabajan en algo similar. En 2017, protagonizaron ser una pareja conflictiva en el proyecto ecuatoriano “Amor sin reservas”.

¿Cómo fue la boda de Michel Brown y Margarita Muñoz?

Los intérprete de Simón y Valeria, protagonizados por Michel Brown y Margarita Muñoz —respectivamente— para la serie “Pálpito”, se casaron el pasado 23 de febrero de 2013 y van camino a cumplir 10 años como esposos.

La ceremonia se realizó en Cartagena de Indias y contó con la participación de sus familias y amigos más cercanos. Es más, ninguno de los personajes posteó mucho de su boda y, hace poco, el artista compartió unas imágenes inéditas de lo que fue su celebración por motivo de un aniversario más.

Michel Brown y Margarita Muñoz están por cumplir 10 años de casados. Foto: Michel Brown/Instagram

¿Quién es Michel Brown?

El actor Michel Brown nació en Buenos Aires, Argentina, el 10 de junio de 1976. A sus 45 años, ha logrado estar en muchísimas producciones internacionales que le han hecho ganar nombre y fama.

Sus inicios se dieron en el programa “Jugate conmigo” de la conocida Cris Morena, quien fue creadora de grandes teleseries en su país natal en 1993.

El actor tiene una trayectoria amplia en el mundo de la actuación. Foto: Michel Brown/Instagram

Seis años después, viajó a México para incorporarse a las telenovelas como “DKDA: sueños de juventud”, “Lo que es el amor”, “Súbete a mi moto”, “Enamórate” y muchas otras más. No obstante, su punto más alto fue cuando le dio vida a Franco Reyes en “Pasión de gavilanes”.

De ahí en adelante, Michel Brown ha sido muy convocado en más proyectos que lo han tenido ocupado hasta las grabaciones de la segunda temporada del drama colombiano que se dio este 2022.

Es importante mencionar que su proyección artística no solo estuvo enfocada en países americanos, también logró salir y conquistar al público europeo.

¿Quién es Margarita Muñoz?

La actriz Margarita Muñoz a diferencia de su esposo, Michel Brown, es una colombiana nacida en la ciudad de Pitalito, el 18 de septiembre de 1987. En la actualidad tiene 34 años, pero inició su carrera preparándose académicamente en la escuela de artes escénicas de Julio César Luna.

La actriz Margarita Muñoz de 34 años de edad volverá a participar como esposa de su pareja en la vida real. Foto: Margarita Muñoz/Instagram

Después se fue haciendo conocida en las grabaciones de comerciales publicitarios hasta que, en 2013, llegó a la pantalla chica con la novela “El auténtico Rodrigo Leal”.

Dos años más tarde, ganó mucha popularidad con su ingreso a “Los reyes”. Sin embargo, fue recién en 2009 que su carrera pudo internacionalizarse con “Niños ricos, pobres padres”. En adelante, no ha dejado de trabajar, salvo por la temporada en que todos estuvimos encerrados en casa por la pandemia.