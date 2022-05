Magaly Medina a Jefferson Farfán por cobrar $ 150.000 por gol: “Mejor dediquémonos al fútbol”

¡No lo puede creer! Magaly Medina es una periodista de espectáculos que muy pocas veces se ha enfocado en la trayectoria y detalles de los futbolistas peruanos e internacionales. Sin embargo, cuando ha hablado de ellos se ha debido a algún escándalo o ampay, como es de costumbre, por lo que en el programa del 11 de mayo sorprendió a más de uno al referirse a Jefferson Farfán.

Lo curioso fue que no se debió a algún video saliendo con alguien o tomando con algunos amigos, sino específicamente para criticar el monto que cobra en el Club Alianza Lima, que es donde juega actualmente.

¿Qué dijo Magaly Medina?

“El diario deportivo Bitbol denuncia que Jefferson Farfán tiene un contrato faraónico nunca antes visto en Perú y no juega. ¿Qué ocurre cuando se ficha sin planificación deportiva y simplemente se tira de la cartera solo por el nombre de un jugador? ”, inició diciendo Magaly Medina sobre Jefferson Farfán.

Asimismo, arremetió contra el futbolista conocido como ‘el 10 de la calle’: “ Dicen que un 82% de futbolistas brasileños ganan menos de US$ 252 al mes, y que el jugador (Jefferson Farfán) les dijo: ‘Mira mi tajo, aquí me operé’, que el fondo blanquiazul pagó capricho, inédito en el fútbol peruano, la cifra es aterradora para otros clubes. US$ 600.000 anuales , Alianza Lima paga US$ 30.000 mensuales, y el Banco Pichincha contribuye con US$ 20.000 para contar con la leyenda blanquiazul. Es el mejor pagado en la historia del fútbol peruano”.

Por último, Magaly Medina continuó detallando lo escrito en el medio online argentino: “Es una de las cifras más aterradoras pagadas en Perú y en otros países. Ha jugado 513 minutos y cuatro goles en 2021, por ratitos nomás, mientras que en 2022 aún no juega. A los hinchas de Alianza, cada gol valió US$ 150.000, ¿por qué no nos dedicamos a fútbol?”.

Magaly Medina descarta influenciar en falso ampay a Christian Domínguez

El supuesto ampay que revelaría la infidelidad de Christian Domínguez a su pareja Pamela Franco con la cantante Giuliana Rengifo ha causado mucho revuelo y expectativas, pero no llegó a ningún puerto debido a que no había nada certero. Esto no quedó ahí, sino que la también empresaria aprovechó para acusar a los seguidores de la periodista de vender humo por las puras.