Laura Bozzo revela que tuvo ataques de pánico en “La casa de los famosos 2”

¡No todo es color de rosa! Laura Bozzo sorprendió a más de uno al regresar a la televisión mexicana, pero en una faceta completamente distinta, ya que sus seguidores estaban acostumbrados a verla conduciendo programas de ayuda a los más pobres o resolviendo casos familiares como muchos otros talk shows a nivel mundial.

En esta oportunidad, la llegada de la presentadora de televisión a los programas reality como “La casa de los famosos 2” no pasó desapercibida por todo lo que traía consigo. Esto debido a que meses atrás la comunicadora estuvo prófuga de la justicia de México por presunta evasión de impuestos.

¿Qué dijo Laura Bozzo sobre los ataques de pánico que sufrió?

Si bien el nuevo capítulo del programa donde Laura Bozzo es víctima de ataques de pánico aún no se emite, “La casa de los famosos 2” subió un adelanto de lo que verá su público en la siguiente edición. En dicho video se puede ver a la famosa, calmada, en pijama, contando: “ En un principio cuando entré me vino como un ataque de pánico porque yo he tenido experiencia de tres años de arresto domiciliario en Perú. Entonces, la primera impresión te da como esa sensación de claustrofobia ”.

Por otro lado, aseguró: “Con Niurka (Marcos) hemos tenido muchos enfrentamientos. Tenemos puntos de vista y muchas cosas distintas”, en referencia a la conductora que fue durante muchos años competencia directa de nuestra compatriota.

Laura Bozzo quiso irse de “La casa de los famosos”

Llegó y ahí mismo se quería ir. El pasado 10 de mayo inició la segunda parte de “La casa de los famosos” contando con la participación de la peruana Laura Bozzo y asombró mucho a sus seguidores al confesar que estaba por desistir de la idea.