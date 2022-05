Sobre finales de abril, el venezolano Nacho preocupó a miles de fanáticos tras referirse a la actual situación de salud de su excompañero Chyno Miranda. El artista pidió a los seguidores del cantante que oren por su integridad y por un milagro que le permita recuperarse. Como se recuerda, contrajo COVID-19 en el año 2020 y luego sufrió de varias secuelas dejadas por esta enfermedad.

Sin embargo, Julio Ducharne, mánager del intérprete, puso paños fríos a la situación y aseveró que su representado se encuentra estable y recuperándose en su casa. El hombre también culpó a la prensa de haber manejado erróneamente la información sobre el autor de “Tu angelito”.

Natasha Araos reafirma buen estado de salud de Chyno Miranda

La versión del mánager del Chyno Miranda parece cobrar fuerza tras las recientes declaraciones de Natasha Araos. La exesposa del venezolano reafirmó el buen estado de salud del padre de su hijo y también pidió a sus seguidores que no hagan caso a los medios malintencionados.

Natasha Araos se pronunció sobre el estado de salud de Chyno Miranda. Foto: captura Instagram

“L o he dicho varias veces, pero la gente prefiere creerles a los medios amarillistas. Él físicamente está bien, él está trabajando ahora y mejorando en otra área de su vida. Yo soy su exesposa, la mamá de su hijo, la que estuvo ahí en el 2020 que realmente fue el momento más crítico a nivel de salud; no entiendo por qué inventan tanto ni le veo lógica, hablo muchísimo con mami Alcira, su mamá, y ella siempre me dice que él está bien cada día mejor. Déjenlo por favor tranquilo y no lo sigan rodeando de esa energía negativa ”, señaló en Instagram.

Natasha Araos ya había desmentido supuesto fallecimiento de Chyno Miranda

Sobre los primeros días de noviembre del 2021, los fanáticos de Chyno Miranda recibieron la noticia de que el artista había perdido la vida a causa de las secuelas que sufrió tras contraer COVID-19. Esto fue rotundamente negado por Natasha Araos, quien aseguró que no suele leer las noticias tendenciosas que salen en diferentes medios.

La pareja lució muy unida ante diversos rumores de separación. Foto: Instagram / Chyno Miranda

“Bueno, me estoy enterando por ti. Yo no veo cosas de chismes realmente ni me interesa, no pongo mi energía en cosas de mala vibra y creo que ustedes en este mundo de las redes tendrían que hacer lo mismo”, le respondió a un seguidor.