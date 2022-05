¿Qué enfermedades tiene el cantante Chyno Miranda?

Jesús Alberto Miranda Pérez, más conocido como Chyno Miranda, logró gran éxito en el mundo de la música gracias al reconocimiento internacional que obtuvo con el dúo Chino y Nacho. No obstante, su vida arriba de los escenarios se vio interrumpida al contagiarse de COVID-19.

Mediante redes sociales, sus fanáticos le han seguido mostrado su apoyo para que no se desanime en este lento proceso de recuperación y continúe como lo que ha venido haciendo en los últimos años. De igual forma, constantemente le demuestran lo emocionados que están por un posible regreso.

¿Cuándo se contagió de COVID-19?

En 2020, el cantante causó gran sorpresa en sus seguidores al revelar que se había contagiado de COVID-19 y que esto afectó gravemente su sistema nervioso. Pese a que el artista pudo combatir la enfermedad exitosamente, las secuelas lo han afectado anímicamente.

Actualmente, el venezolano ha decidido alejarse un tiempo de la música para enfocarse por completo en su absoluta recuperación y así poder volver cuanto antes a la vida que solía tener.

Chyno Miranda recuerda las secuelas que le dejó su enfermedad. Foto: Chyno Miranda/ Instagram

¿Qué enfermedades tiene?

Jesús Alberto Miranda ha tenido a todos su fanáticos preocupados desde que contrajo coronavirus, pues su salud se ha ido deteriorando poco a poco al ser diagnosticado con otras enfermedades, como als secuelas del COVID-19 que tuvo.

De acuerdo a información proporcionada por Meganoticias, luego que Chyno Miranda diera positivo por COVID-19, le detectaron neuropatía periférica. Posteriormente, tras ser hospitalizado de emergencia, le comunicaron que también padecía de encefalitis, producto de la neuropatía.

Chyno Miranda se encuentra luchando contra los estragos que le dejó una neuropatía periférica. Foto: Chyno Miranda/Instagram

¿Cómo es la situación del cantante en la actualidad?

Julio Ducharne, mánager de Chyno, dio una breve declaración sobre el estado actual del cantante y cómo ha ido mejorando en los últimos meses. A pesar de no dar muchos detalles al respecto, se animó a contar que, de momento, se encuentra estable al lado de su familia.

“Él está bien. No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia”, comentó para Diario Libre.