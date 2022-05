Austin Agustín Santos, nombre real de Arcángel, ha ocupado un puesto clave en la industria musical, específicamente por las pegadizas canciones de reggaetón que viene lanzando desde inicios de los 2000. No obstante, el reggaetonero y rapero sorprendió en el 2019 al revelar que había sufrido un infarto y que, desde entonces, su vida es distinta.

Conoce en esta nota todo sobre la vida del artista y cómo lleva su carrera musical en la actualidad, ya que no ha podido superar del todo la enfermedad que aqueja a su corazón.

¿Quién es Arcángel?

Arcángel nació el 23 de diciembre de 1985, en Nueva York. Un dato interesante es que su madre es Carmen Rosa, quien conformó el grupo musical de República Dominicana Las Chicas del Can. En 1999, se mudó a Puerto Rico y conformó el dúo Arcángel y De la Guetto. Durante esta época, lanzó sus primeros temas exitosos como “Fanática” y “Sorpresa”. Hasta 2004, sacó música como parte de la dupla y trabajó con las discográficas Baby Records y Machete Music. En la primera de estás colaboro con Zion en la composición.

A partir del 2006, Árcangel decidió separarse, lanzar su carrera de solista y abrir su propia disquera, Flow Factory Music. Su primera producción en solitario que alcanzó el éxito mundial fue “Flow La Discoteka 2″, el cual tuvo al famoso productor DJ Nelson como compositor. En este mismo disco, se lanzó la canción “Chica virtual”, colaboración que el rapero hizo con Don Omar.

En el 2012, Árcangel se unió a Pina Records, disquera conocida en la industria del reggaetón. De esta nueva alianza, nace su colaboración junto a Daddy Yankee en la canción “Somos Millonarios”. Si bien el cantante de Nueva York ya había alcanzado la fama en Latinoamérica y había marcado su propio estilo musical, es en este punto en el que su música lo lleva a ser considerado uno de los intérpretes de reggaetón más exitosos de la historia.

¿Cuáles son las canciones más famosas de Arcángel?

Arcángel alcanzó la fama mundial por sus temas en solitario y por las colaboraciones que ha hecho junto a artistas como Daddy Yankee, J Balvin, Sech, Myke Towers, Zion & Lennox, Justin Quiles y De la Ghetto.

Sus temas más populares son “Zum Zum”, “Se le ve”, “Si se da”, “Corte, porte y elegancia”, “Sigues con él”, “Soy una Gárgola”, “Ven y hazlo tú”, “Más que ayer”, “Hace mucho tiempo”, “Infeliz” “Me prefieres a mí” y “Aparentemente”.

El historial de problemas judiciales y violencia de Arcángel

El éxito de la carrera de Arcángel se ve opacada por la lista de graves acusaciones de violencia que se registran en su historial judicial. En 2012, el rapero fue detenido por la policía de San Juan, Puerto Rico, tras haber ingerido una cantidad excesiva de alcohol y haber manejado en tal estado, al punto de superar los límites de velocidad permitidos.

No obstante, este no es el peor problema judicial al que se ha enfrentado el reggaetonero. Hace tres años, exactamente el 2019, fue intervenido en la madrugada luego de protagonizar un terrible enfrentamiento en las puertas del establecimiento Bound Bar, en Las Vegas. Según los reportes de TMZ, el artista se encontraba en dirección a los Latin Billboard Music Awards cuando agredió a su pareja. “La patada fue tan violenta, que lanzó a la presunta víctima a volar contra la pared”, detalló el medio. Las autoridades del Departamento Metropolitano en Las Vegas arrestaron al músico.

Los medios de espectáculos a nivel mundial informaron sobre este episodio en la carrera de Arcángel. Foto: Instagram

Arcángel: “Sufrí un infarto el 16 de septiembre del año 2019″

Es mismo año, en septiembre, Arcángel protagonizó las portadas de la prensa a nivel internacional por haber revelado que sufrió un infarto. Si bien en un primer momento se creyó que se trataba de un preinfarto, el mismo artista confirmó qué fue lo pasó exactamente:

“Sufrí un infarto el 16 de septiembre del año 2019, nunca se me va a olvidar… Por cada día, le doy gracias a Dios”. Fue un infarto, no un pre-infarto, así me comentaron los doctores. Ese día fue glorioso para mí, aunque otra persona diría que no quiere recordar ese día… Me di cuenta de que personas tenía a mi lado y quienes no, por poco me muero. Ese día fue mi renacimiento, no quiero borrarlo”.

En el 2020, el intérprete de “Si se da” informó a sus fanáticos que le habían detectado un problema en el cerebro y que estaba recibiendo tratamiento médico. “Desde hace un año, vengo batallando con un corazón enfermo y ahora una supuesta mancha en mi cerebro. (Estoy) pidiéndole a Dios a diario que me siga enseñando el camino, pues no temo a lo único seguro que tenemos en esta vida, LA MUERTE”, inicia su extenso mensaje.

Arcángel no ha logrado superar la enfermedad que aqueja a su corazón. Foto: Instagram

¿Cómo se encuentra actualmente Arcángel?

Actualmente, Arcángel sigue dedicándose a la industria musical y se ha dedicado a apoyar a sus fanáticos de distintas formas posibles. El pasado mes de abril, el artista anunció en sus redes sociales que proporcionaría una beca estudiantil a dos de sus seguidores, sin importar cuál fuera la universidad o campo científico. “Si tú quieres estudiar, te vamos a llevar a la universidad”, comentó el músico.

Asimismo, el intérprete de “Me prefieres a mí” llegará a nuestro país y se presentará en el concierto “Los Reyes del Flow”. Este evento tomará lugar el próximo 25 de mayo y las entradas ya están disponibles en Teleticket.

¿Qué es lo último que público Arcángel en sus redes?

Fiel a su estilo, Arcángel celebró el cariño que sus seguidores tienen hacia sus canciones. En una breve publicación de Instagram, el músico agradeció tales gestos de aprecio y prometió a sus fanáticos venezolanos que los visitará próximamente.

“Arcángel estaba allí sin estar ahí. Gracias a todo el público que no sabe quién soy por apoyarme y darme amor, aún sin estar físicamente con ustedes. Algún día no muy lejano nos veremos de verdad y créanme que la rumba será épica”, escribió en la descripción.