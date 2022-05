Marc Anthony envía mensaje tras sufrir accidente en Panamá: “No puedo decir que estoy mejor”

Marc Anthony reapareció y envió un mensaje en Instagram este 5 de mayo con el objetivo de mantener informados a sus seguidores, en especial a aquellos que asistieron el miércoles 4 a su concierto en el Estadio Rommel Fernández de Panamá, realizado como parte del tour “Pa’ allá voy”, que tuvo que ser cancelado luego que se informara que el salsero de ascendencia puertorriqueña fue llevado de emergencia.

¿Qué le pasó a Marc Anthony?

La empresa organizadora del concierto de Marc Anthony, Magic Dreams, no brindó detalles de lo ocurrido con el intérprete boricua a pesar del reclamo de los presentes en el recinto para ver en vivo al intérprete de “Vivir mi vida” y “Flor pálida´”. Sin embargo, pasadas unas horas y ante el reclamo en redes sociales por la cancelación del concierto, se emitió un comunicado en el que se confirmó que el cantante boricua había sufrido un accidente en las escaleras mientras se disponía a subir al escenario y que, por ello, fue llevado de emergencia a un hospital de Miami (Estados Unidos).

5.5.2022 | Comunicado de la empresa organizadora del concierto de Marc Anthony explicando qué sucedió con el artista. Foto: Instagram

El mensaje de Marc Anthony

Marc Anthony, de 53 años, publicó en Instagram dos videoclips para agradecer la preocupación por su salud. “Les agradezco por sus buenos deseos, bendiciones”, escribió en la descripción.

“Estoy en el proceso de recuperación por la espalda. Me están cuidado. Son cosas de espalda. No puedo decir que estoy mejor, pero estoy en eso”, afirmó.

De igual forma, dijo que cancelar por segunda vez su concierto en Panamá (la primera fue en febrero, para permitir que los ciudadanos cumplan su esquema de vacunación contra la COVID-19) era “una cosa muy fuerte” para él, por lo que prometió regresar pronto. “Para cumplir mi palabra”, aseguró.