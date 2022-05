Amber Heard y Johnny Depp asistieron al juzgado para dar a conocer más testimonios y que las autoridades legales puedan decidir ante la acusación de difamación en contra del actor. Sin embargo, grande fue la sorpresa de los magistrados presentes cuando la actriz mostró un audio del 2014 que evidenciaría una actitud fuera de lo común en Johnny Depp.

Como se sabe, las reconocidas figuras de Hollywood se encuentran en medio de una disputa legal desde el 11 de abril del 2022, fecha en la que se dio inicio al juicio en el que Depp demandó a su expareja por 50 millones de dólares, en Virginia, Estados Unidos.

¿Qué dijo Amber Heard?

Según la modelo estadounidense, este audio fue grabado en un avión que iba desde Boston a Los Ángeles. En el mismo, se escucharía “aullar a Depp como un animal”, de acuerdo a las declaraciones emitidas por la también actriz, recogidas por el New York Post, quien también afirmó que, en este viaje, su expareja la golpeó y pateó en la espalda por mantener una amistad con James Franco.

“No me lastimó la cara, solo me sentí avergonzada de que él me hiciera eso frente a los demás”, afirmó; y comentó los insultos que tuvo su supuesto agresor hacia ella. “Escuché que Depp luego se encerró en el baño y se desmayó”, explicó en medio de la sala, e indicó que fue por esto que decidió documentar cómo sucedieron los hecho ese día, porque “sabía que Johnny no recordaría lo que había hecho”.

No obstante, ella asegura que “en esa oportunidad nadie dijo nada, nadie hizo nada. Se podía escuchar caer un alfiler… Me sentí tan avergonzada (...) y lo que es más vergonzoso, no sabía qué hacer al respecto”.

En el juicio, las defensas de Johnny Depp y Amber Heard se pronunciaron sobre la pelea ocurrida el 8 de marzo de 2015. Foto: Daily Mail

Acusaciones de Jhonny Depp, según Amber Heard

Al rededor de ese año, Amber y James filmaban la película “The Adderall diaries”, en la que hubo escenas románticas. “Odiaba a James Franco. Me estaba acusando de tener algo con él en el pasado desde que filmamos ‘Pineapple express’ con él”, señaló Heard.

Amber Heard y su amistad con James Franco. Foto: Instagram.

Por otro lado, la actriz también relató un momento de terror tras la Met Gala del 2014, en la que Depp la habría golpeado y roto la nariz al regresar al hotel. “En la Met Gala, me estaba acusando de coquetear con una mujer. Volvimos a la habitación del hotel, me empujó y me agarró la clavícula. Recuerdo que me arrojó una botella, falló, y golpeó el candelabro (...) estábamos luchando, él es más grande que yo. Me golpeó. Recuerdo que tenía la nariz hinchada, roja”, sentenció.