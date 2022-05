Amber Heard sobre Johnny Depp y la primera vez que supuestamente la golpeó: “Cambió mi vida”

Amber Heard y Johnny Depp se encuentran en medio de una batalla legal por difamación, que inició el último 11 de abril y que ahora se intensifica por las declaraciones que brindó la actriz de Hollywood el 4 de mayo, al subir al estrado y describir bajo juramento cómo su exesposo supuestamente ejerció violencia física contra ella.

El testimonio de Amber Heard

A petición de su abogada Elaine Bredehoft, Amber Heard contó que la primera agresión se produjo luego de que ella lanzara un comentario sobre lo ininteligible que era el nuevo tatuaje que Johnny Depp se hizo en el brazo.

“Fue así de simple. Me reí porque pensé que estaba bromeando. Y me abofeteó” , dijo, y agregó que al no saber cómo reaccionar solo atinó a reír. “Pensé: ‘Esto debe ser una broma’. No sabía lo que estaba pasando. Solo lo miré fijamente, todavía riéndome, pensando que él también se echaría a reír para decirme que era una broma. Pero no lo hizo”.

Según Amber Heard, Johnny Depp, además de insultarla, la volvió a golpear más fuerte aún y le hizo perder el equilibrio y caer al suelo. “A mí, como mujer, nunca me habían golpeado así. Soy una adulta y estoy sentada al lado del hombre que amo y me abofeteó sin razón aparente”.

La actriz de “Aquaman” afirmó que nunca olvidaría ese momento porque “cambió su vida”, y lamentó no haberse parado y defenderse.

Johnny Depp niega haber golpeado a Amber Heard

En una jornada previa, Johnny Depp también testificó ante el estrado sobre el incidente del tatuaje y afirmó que ese momento nunca sucedió.