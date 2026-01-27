HOYSuscripcion LR Focus

Familiares de víctimas denuncian hostigamiento de la PNP: marchan a Lima | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Espectáculos

Nicola Porcella le ofrece su apoyo desde México a Santiago Suárez, acusado por presunta agresión sexual: "Te ayudo, para eso estamos"

Luego de que Santiago Suárez hablara sobre la idea de viajar a México, Nicola Porcella, quien se estableció con éxito en el país norteamericano, no dudó en expresarle su deseo de ayudarlo.

Santiago Suárez y Nicola Parcella participaron en distintas temporadas de 'Esto es guerra'.
Santiago Suárez y Nicola Parcella participaron en distintas temporadas de 'Esto es guerra'. | Foto: composición LR/Instagram/GQ México/Santiago Suárez

Nicola Porcella no dudó en ofrecerle su apoyo a Santiago Suárez en medio de la denuncia por presunta agresión sexual que atraviesa el exactor de 'De vuelta al barrio'. En un reciente encuentro virtual, el llamado 'Novio de México' se mostró abierto a brindarle su ayuda en el caso de que decidiera optar por el país norteamericano para emprender nuevos proyectos, tal como él lo hizo con éxito.

Súarez, quien en 2025 fue acusado por una ciudadana estadounidense, se alejó de la vida pública mientras atravesaba esta delicada situación. Con el proceso, según contó, en últimas instancias, recientemente volvió a los reflectores, y la farándula nacional no ha sido ajena a su regreso.

PUEDES VER: Actor Santiago Suárez no descarta volver con Raysa Ortiz luego de revelar que lo apoyó tras denuncia de agresión sexual: 'El cariño sigue'

lr.pe

Nicola Porcella le ofrece su apoyo a Santiago Suárez desde México

Todo sucedió durante un encuentro virtual con Nicola Porcella, luego de que Santiago Suárez fuera anunciado como integrante del nuevo proyecto musical '¡Qué tal cumbión!' en enero de 2026, tras ser visto vendiendo marcianos como parte de su emprendimiento.

En medio de la conversación, el exactor de 'De vuelta al barrio' confesó que estaría analizando la posibilidad de viajar a México. Esto provocó una respuesta de Porcella, quien expresó alegría y le ofreció su mano amiga. "Estoy contento de que te esté yendo bien, que te estés levantando. Avísame cuando vengas por México y te ayudo. Para eso estamos, para apoyarnos" , expresó.

PUEDES VER: Santiago Suárez vuelve a los escenarios como parte de la nueva orquesta musical '¡Qué tal cumbión!' tras denuncia por agresión sexual

lr.pe

Santiago Suárez es integrante de '¡Qué tal cumbión!'

Luego de ser visto vendiendo marcianos en las calles de Lima, Santiago Suárez fue anunciado como uno de los flamantes integrantes de '¡Qué tal cumbión!', liderado por el cantante Álvaro Rod, que apunta a revolucionar el género musical en Perú.

Las funciones de este proyecto en formato musical se realizarán a finales de febrero. Entretanto, Santiago, quien también fue exchico reality de 'Esto es guerra', al igual que Nicola Porcella, atraviesa las últimas instancias de la denuncia interpuesta por la ciudadana estadounidense, según declaró recientemente a los medios peruanos.

