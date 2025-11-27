HOYSuscripcion LR Focus

Tilsa Lozano lanza mensaje a Silvia Cornejo tras ampay de su esposo: “Sabe que él tiene una doble vida”

La modelo sorprendió al tildar de “Cuernejo” a Silvia Cornejo tras el ampay de su esposo, desatando la respuesta de Magaly Medina, quien no dudó en recordarle su pasado mediático.

La conductora habló sobre el reciente escándalo que rodea a Silvia Cornejo y su pareja. Foto: Composición LR
Durante los últimos días, el nombre de Silvia Cornejo volvió a tomar revuelo en la farándula luego de que Magaly TV La Firme difundiera imágenes de su esposo, Jean Paul Gabuteau, en una situación comprometedora. En el ampay, se le vio a su pareja acompañado de su ex, Analía Jiménez, con quien compartía gestos cariñosos mientras se encontraban en la terraza de un departamento en Barranco.

Este nuevo escándalo, que nuevamente puso en la mira a la pareja, se convirtió en tema de conversación en programas y redes sociales. En medio de las reacciones, Tilsa Lozano, conductora de La Noche Habla, decidió pronunciarse en vivo.

Tilsa lanza fuerte comentario sobre Silvia Cornejo

La popular “Tili” sorprendió en el espacio emitido por Panamericana al afirmar que la conductora era plenamente consciente del comportamiento de su esposo, calificándola incluso como la “Cuernejo”. Para la exvengadora, el comportamiento de Gabuteau no sería un desliz ocasional, sino una dinámica conocida desde hace tiempo.

“Silvia Cuernejo sabe que es Cuernejo. Lo sabe desde hace tiempo que él tiene una vida paralela. Eso no es que salí, me emborraché un día y me la chapé una y que otro día te cuerneo. Eso es una doble vida. Las dos saben que las dos existen y las ellas no tienen problemas mientras haya el ‘billetín’ para mantener a las dos familias”, expresó.

Magaly le recuerda su pasado a la exvengadora

Las declaraciones de Lozano no pasaron desapercibidas para Magaly Medina, quien cuestionó que la modelo opinara sobre el tema. La urraca le recordó su pasado mediático, marcado por su vínculo con el futbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, quien públicamente le fue infiel a su esposa con la modelo.

“¿Qué pasó? ¿Qué agua están tomando? ¿Hay alguna agua que les haga olvidar su pasado no tan santo? ¿Creen que porque las ponen en un programita del montón ya están libres de polvo y paja? Todo está en nuestra memoria y en los archivos televisivos”, comentó la conductora.

