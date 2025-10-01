Dayanita explota contra Jair Céspedes por minimizar coqueteos: "Una persona borracha sabe lo que hace"

Dayanita respondió con todo a Jair Céspedes tras minimizar las conversaciones que tenían por redes sociales. Foto: Composición LR

El nombre de Jair Céspedes volvió a estar en el ojo público tras referirse, por primera vez, a los chats que mantuvo con Dayanita. El exfutbolista aprovechó el podcast de su amigo Jefferson Farfán para contar su versión, intentando limpiarse con la excusa del alcohol y calificando lo ocurrido como una simple “palomillada”.

Sin embargo, las palabras de Céspedes no pasaron desapercibidas. La actriz cómica decidió salir a responderle con todo, dejándolo como un mentiroso por declarar cosas que no son ciertas y buscar justificar sus actos para no quedar mal ante sus amigos.

Dayanita arremete contra Jair Céspedes tras minimizar chats

La actriz cómica, que reveló en el Valor de la Verdad que Jair Céspedes la ‘afanaba’ por redes sociales pese a estar casado, salió al frente luego de escuchar cómo el futbolista se refería a sus conversaciones como una “payasada” luego de haber tomado unas copas.

“Una persona mareada o borracha creo que sí sabe lo que hace. Él quiere tapar sus errores, me hace acordar a Topito cuando decía que había estado conmigo íntimamente porque estaba borracho”, declaró.

Dayanita también aseguró que el comportamiento del pelotero responde a la presión de su entorno, donde pretende mostrarse indiferente de lo sucedido.

“Eso es lo que pasa cuando están con su entorno, te haces el indiferente”, sentenció.

¿Qué dijo Jair Céspedes?

En el pódcast Enfocados, de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el exfutbolista aceptó haber actuado de manera inmadura al comportarse como un adolescente y cometer una “travesura” y “palomillada”, confesando que se arrepiente de lo ocurrido.

Céspedes calificó lo sucedido como una “payasada” que lamenta mucho, pues sus hijos, que se encuentran en etapa escolar, se han visto perjudicados por la polémica. Aunque aseguró respetar todas las orientaciones sexuales, recalcó que, para él, todo no pasó de ser un simple “vacilón”.