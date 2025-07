Romina Gachoy, actual pareja del cantante Jean Paul Santa María, se pronunció de forma categórica contra Angie Jibaja tras la difusión de un audio que esta última envió a sus hijos. Según relató la modelo uruguaya, el contenido del mensaje fue tan perturbador que su hijo mayor quedó visiblemente afectado. Ante esto, Gachoy se mostró incómoda y le mandó un duro dardo.

Romina manifestó su profunda decepción por el accionar de Angie Jibaja y aseguró que su compromiso para con los hijos de la peruana con Jean Paul Santa María siempre estará vigente, ya que, pese a no ser su madre biológica, los considera como sus propios hijos por los años que llevan viviendo juntos.

Romina Gachoy enfrenta a Angie Jibaja tras enviar audio a su hijo

Romina Gachoy no ocultó su indignación por el mensaje de voz enviado por Angie Jibaja a los hijos que comparte con Jean Paul Santa María. Aunque no se han revelado todos los detalles del contenido, Gachoy señaló que incluía frases sin sentido que causaron un fuerte impacto en el hijo mayor de la pareja.

"Siempre intento unir, pero esto ha sido una decepción total", afirmó la modelo en declaraciones recientes. “No habré tenido en mi vientre a los chicos, pero son mis hijos y siempre estaré para protegerlos, cuidarlos y velar por la paz y tranquilidad que ellos merecen tener. Si va a truncar eso, se las va a ver conmigo", advirtió tajante.

La relación entre Gachoy y los hijos de Angie Jibaja ha sido construida con dedicación durante varios años. La uruguaya ha reiterado en múltiples oportunidades que los considera su familia, y que su prioridad es mantenerlos emocionalmente seguros.

Romina Gachoy preocupada por la exposición mediática de sus hijos

Además del controversial audio, Romina Gachoy expresó su preocupación por la reciente exposición mediática de Angie Jibaja, quien apareció en la televisión chilena hablando sobre su distanciamiento con los hijos. Según la uruguaya, este tipo de apariciones solo contribuyen a reabrir heridas del pasado que los menores están intentando superar.

"Creo que hay que tener mucho cuidado. A veces las palabras no tienen peso, sino los actos. Me preocupa la exposición mediática, me preocupa también que salga a hablar cosas que no son o que nos mencione, cuando yo le he dado la confianza de que todo se maneje en privado. Eso sí me preocupa, no te voy a negar", declaró.