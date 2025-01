A pesar de que no colocó nombres, se cree que Nadeska Widausky le habría mandado una tajante indirecta a Samantha Batallanos, luego de que señalara que Jonathan Maicelo regresó a su ‘nivel’ tras besarse con la modelo rubia.

Aunque no ha confirmado una relación con Jonathan Maicelo, Nadeska Widausky no ha permitido que nadie la minimice, según lo que ha evidenciado en sus redes sociales cuando subió un video que decía: “Tú, poca cosa”. ¿Acaso era una indirecta para alguien en especial?

¿Misil para Samantha Batallanos?

A través de su cuenta en TikTok, Nadeska Widausky lanzó un fuerte comentario que algunos seguidores han vinculado a Samantha Batallanos, luego de que la modelo se refiriera al beso de su expareja Jonathan Maicelo y Widausky. Como se recuerda, Batallanos aseguró que el boxeador había regresado a su ‘nivel’.

“En mi radar, solo existe ser buena madre y sacar adelante a mi familia. Tú, poca cosa, sigue llorando por el mismo hombre”, fue lo que Nadeska Widausky escribió en uno de sus videos que compartió en la plataforma de TikTok. Curiosamente, esta publicación se dio luego de los comentarios de Samantha Batallanos.

Recordemos que toda esta polémica comenzó cuando Jonathan Maicelo subió un video en sus redes sociales, donde se luce besando a Nadeska Widausky, dejando entrever que estarían en coqueteos. Sin embargo, ninguno ha confirmado una relación.

¿Qué había mencionado Samantha Batallanos?

En una reciente entrevista con el diario Trome, Samantha Batallanos expresó que Jonathan Maicelo “ya no está en su radar”, luego de ver el video en el que el boxeador aparecía besando a la bailarina Nadeska Widausky en sus historias de Instagram.

“Ja, ja, ja, ¿qué le queda al pobre, pues? Hace rato que ya regresó a su nivel. La verdad, no está en mi radar para nada, estoy en otra etapa de mi vida y ya no me interesa nada del pasado. No me interesan los hombres porque son solo distracciones y eso es lo que menos quiero ahora”, fue lo que señaló Batallanos al ser consultada por su expareja.