La modelo Sully Sáenz es una de las figuras del espectáculo peruano recordadas por su participación en el reality “Esto es guerra”. En ese programa inició una relación con Yaco Eskenazi, pero a pesar de todo esta no prosperó. Tiempo después comenzó su romance con el canadiense Evan Picolotto, con quien se casó en 2017 y tuvo un hijo. Actualmente están separados, pero mantienen comunicación por su primogénito.

Tras un tiempo de estar alejada de las pantallas, regresó al frente de un programa de lotería los domingos por la noche. Por otra parte, hubo una oportunidad en la que apareció en la televisión argentina, pero no como uno esperaría, pues fue víctima de una cámara escondida. Incluso la conductora llegó a romper en llanto debido a la impotencia.

Sully Sáenz se fue de viaje a las playas de Miami. Foto: captura Instagram / Sully Sáenz

Sully Saénz fue víctima de cámara escondida

La excandidata del Miss Perú Sully Sáenz fue invitada al programa “Sábado show” del canal 13 de Argentina. El espacio era conducido por José María Listorti, quien se encargó de incomodar a la ‘Gatita’, quien en todo momento se mostró desconcertada por las insólitas situaciones que le hicieron pasar, como hacerle preguntas que bordeaban lo ridículo y supuestos maltratos físicos al personal de producción.

En un momento, el presentador del show pretendía hacer una escena en la que tendría que besar a la modelo peruana. Evidentemente, ella se mostró en desacuerdo y le puso un alto a la secuencia.

Sully Sáenz rompió en llanto tras broma pesada

Durante otro momento de la cámara escondida, Sully Sáenz estaba en un camerino conversando con el conductor argentino, quien se le acercaba de ‘manera indebida’ hasta que apareció su ‘esposa’ y el momento se volvió más tenso por los reclamos de la enfurecida mujer, lo que generó que la expareja de Renzo Costa no pueda tolerar más y se pusiera a llorar.

“Jamás. ¿Me entiendes? Jamás me han faltado el respeto en mi país de tal manera como me están faltando el respeto acá”, dijo entre lárgimas. “Es una cámara sorpresa”, aclaró Listorti. “Me la hicieron mal, me la hicieron mal”, expresó más calmada la exintegrante de “Esto es guerra”.

Otras figuras peruanas que pasaron mal momento en el programa argentino

La modelo Angie Jibaja también pasó por el programa “Sábado show”, en el que vivió un incómodo momento cuando, en medio de una cámara escondida, apareció un grupo de bailarines en ropa interior. Sin embargo, la broma fue más allá y uno de ellos quedó completamente desnudo, lo cual causó una justificada incomodidad.

Angie Jibaja fue víctima de cámara escondida en Argentina. Foto: El trece.

Viviana Rivasplata pasó por una situación similar. Se encontraba en medio de un sketch con bailarines y uno de ellos repitió la fórmula y se quedó totalmente sin ropa. La miss Perú 2001 se mostró evidentemente indignada.