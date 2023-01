Shakira: ¿por qué Jaime Bayly rechazó ir a una cita con la cantante colombiana?

Actualmente, Shakira es una de las artistas más cotizadas debido a su larga trayectoria musical y los dúos que ha realizado con reconocidos cantantes. Además, luego de su ruptura con Gerard Piqué, la colombiana ha logrado ocupar cientos de portadas de medios a nivel internacional, por lo que es usual que las figuras del espectáculo se refieran a ella. Este es el caso de Jaime Bayly, quien escribió una extensa columna sobre la intérprete de “Te felicito” y dio a conocer la propuesta que le hizo ella luego de una entrevista.

PUEDES VER: La vez que Jaime Bayly entrevistó a Shakira antes de ser mundialmente famosa

¿Qué dijo Jaime Bayly sobre la invitación de Shakira?

Luego de mantener una extensa conversación en vivo, Jaime Bayly asegura que Shakira lo miró de una forma seductora y, días después, se atrevió a invitarlo al cine. En ese momento, en cartelera estaba “Titanic”, pero el conductor se negó y rechazó su propuesta porque mantenía un romance con Sandra Masías.

“Cuando, acabada la entrevista, se retiraba del estudio, (...) me sugirió con la mirada que la llamase”, recordó. “Pero no la llamé porque estaba casado con Casandra y era desdichado”, indicó el profesional.

“Y fue ella, Shakira, valiente como siempre, quien me llamó un día y me dijo tímidamente (...) que me invitaba al cine a ver Titanic, en aquellos tiempos en que todavía íbamos al cine. (...) Le dije a la bella cantante inmortal que no podía ir al cine con ella. Nunca más volvió a llamarme”, agregó.

Shakira y la vez que fue entrevistada por Jaime Bayly. Foto: composición LR/

La mirada de Shakira hacia Jaime Bayly

En su columna de “El francotirador”, Jaime Bayly contó cómo fue su encuentro con Shakira hace 20 años. El literario dejó entrever que entre ambos existió una química diferente y que, incluso sus padres presenciaron esta conexión.

“La conocí cuando vino a Miami y no sabía hablar en inglés; cuando vivía en un apartamento en la playa y conducía un coche rojo convertible (...) Nadie me había mirado como me miró Shakira aquella noche”, recordó.