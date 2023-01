La vez que Jaime Bayly entrevistó a Shakira antes de ser mundialmente famosa

La cantante Shakira se encuentra en el ojo público durante las últimas semanas tras su separación con su ex pareja Gerard Piqué. A pesar del complicado momento en el ámbito sentimental por el que atraviesa, no ha dejado de lanzar éxitos, muestra de que es una mujer que sigue trabajando sin importar las circunstancias. Esa constancia la viene demostrando desde muy joven en los inicios de su carrera y antes de ser la estrella musical que todos conocemos.

Por otra parte, el periodista Jaime Bayly, recordado por realizar entrevistas a distintos personajes, en una oportunidad tuvo en su programa a la intérprete colombiana cuando aún se lucía con su cabellera oscura, a quien criticó recientemente por el lanzamiento del Mussic Session 53 con Bizarrap. Aquí recordamos parte de dicha conversación.

Jaime Bayly entrevistó a Shakira en su programa

El escritor Jaime Bayly recordó en su ya conocida columna “El francotirador” la vez en la que pudo conversar frente a frente con una Shakira de 20 años, que se abría paso por la escena musical. Además, reveló que en ese momento sintió química con la barranquillera, la misma que notaron los padres de la intérprete de “Ojos así”.

“Me miró así porque entonces era una niña sabia de apenas 20 años que se había sentado en la televisión conmigo y acaso había descubierto que algo raro e inasible nos unía profundamente. Sus padres no parecían sorprendidos de que nos mirásemos con aquella impaciencia o ese ardor por saber qué era aquello que tan profundamente nos unía, si acaso el amor o la amistad”, contó.

Jaime Bayly revela que Shakira lo invitó al cine

Tras haber criticado a Shakira por el Music Session 53 con Bizarrap, Jaime Bayly rememoró en su columna periodística la ocasión en la que conversó con la cantante. De igual manera, reveló que la intérprete de “Monotonía” lo invitó al cine para ver “Titanic”.

“Y fue ella, Shakira, valiente como siempre, quien me llamó un día y me dijo tímidamente (...) que me invitaba al cine a ver ‘Titanic’, en aquellos tiempos en que todavía íbamos al cine. Y yo, cobarde(...) le dije a la bella cantante inmortal que no podía ir al cine con ella. Nunca más volvió a llamarme. Nunca más me miró como aquella noche”, acotó.

Jaime Bayly habló en su columna que Shakira quiso salir con él al cine. Foto: composición/LR/difusión

¿Qué dijo Jaime Bayly sobre la nueva canción de Shakira?

Luego del estreno de Shakira y el Music Session 53, han salido opiniones positivas y negativas, el periodista Jaime Bayly se une a la ola de críticas en contra del nuevo tema música de la colombiana que está claramente dedicado a su expareja Gerard Piqué. Esto fue lo que dijo “El francotirador”.

“Para mí, ella es una diosa (...). Comercialmente, es un éxito tremendo, va a ganar mucha plata. Eso no me parece lo más importante, lo que le veo de bueno es que al menos Shakira, quien está dolida, está sangrando, se expresa y empieza a sanar. Ella necesitaba ese desahogo (...). Es una canción impregnada de cierta vulgaridad vengativa”, comentó.