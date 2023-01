Yarita Lizeth llora en concierto: “Me han dicho comunista, terrorista, pero yo apoyo a mi pueblo”

La popular ‘Chinita del Amor’ lamentó la crisis política en el Perú y sobre todo la represión policial contra protestantes que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Durante un concierto, Yarita Lizeth rompió en llanto al recordar la muerte de 18 civiles en la ciudad de Juliaca y también hizo alusión a la intervención de la Policía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), recinto donde se albergaban manifestantes de Puno y otras regiones del sur.

“Pido disculpas si no me siento al 100%. Yo me siento un poco mal. Bueno yo vine a trabajar y a cantarles, pero antes de ser artista, yo soy una chica como ustedes. Soy humana, tengo mi corazón”, explicó la artista muy acongojada.

Yarita Lizeth hizo mención a los fallecidos en Puno y se tomó algunos minutos durante un concierto. A la vez, explicó que viene siendo blanco de críticas, luego de apoyar con su bus a manifestantes que viajaron de Juliaca a Lima.

“Allá en mi tierra hemos sufrido tanto porque muchas personas fallecieron, muchos de mis hermanos fallecieron. Yo estoy contra la violencia y contra todas las personas que hacen daño. Por eso mi indignación, no porque a mí me da la gana, no porque yo soy comunista, me han tildado de todo en estos días, no es eso. Simplemente, porque soy parte de mi pueblo, de mi tierra, que me vio crecer . Cómo no apoyar a mi gente, a mi gente a mi sangre, a mi pueblo”, explicó.

Cabe resaltar, que las acciones de la artista folclórica se han vuelto noticia en los últimos días debido a su solidaridad. Y es que primero donó S/ 50.000 para los deudos de las personas fallecidas en Juliaca y luego permitió el uso de su bus para el traslado de manifestantes hacia la capital.

“Pase lo que pase, así me insulten de todo, así me digan comunista, así me digan terrorista, yo voy a seguir apoyando porque es mi pueblo”, finalizó.