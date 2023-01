Leslie Shaw revela no querer boda lujosa: “Prefiero gastarme todo el dinero en la luna de miel”

La cantante Leslie Shaw pasa por uno de sus mejores momentos, tanto en lo laboral como en lo sentimental. Hace poco, lanzó el tema musical “Piscis” que forma parte de su nuevo proyecto “Piscis Volumen 1″, que será estrenado el próximo 27 de febrero de 2023, fecha en que cumple años. También, se comprometió con su novio El Prefe. La recordada intérprete de “La faldita” comentó que aún no tiene fecha para la realización de su boda con su actual pareja.

Leslie Shaw y El Prefe han lanzado una canción juntos antes de ser pareja. Foto El Prefe / Instagram

¿Por qué Leslie Shaw no quiere una boda lujosa?

La peruana Leslie Shaw está por pasar a la fila de las casadas; no obstante, todavía no tiene una fecha definida para su boda. Lo que sí tiene claro es que no quiere algo lujoso, sino que desea una ceremonia privada, pequeña e íntima.

“ No planeo una boda de lujo, prefiero gastarme todo el dinero en la luna de miel. Quiero algo súper íntimo y privado, con mi familia y la de El Prefe, aquí en Estados Unidos. Eso sí, nos iremos varios días de luna de miel, ahí sí vamos a gastar”, aseguró.

Leslie Shaw y su novio comunican su compromiso con emotivas imágenes. Foto: composición/ Leslie Shaw/ Instagram

¿Quién es El Prefe, novio de Leslie Shaw?

El actual novio de Leslie Shaw, conocido como El Prefe, es un cantante cubano de 20 años que trabaja en el rubro musical y produce temas del género del reguetón. En 2021, grabó el sencillo “Sola y soltera” con su ahora futura esposa.

Tiempo después, ambos fueron captados besándose apasionadamente y ahora esperan contraer nupcias en una ceremonia íntima, para luego irse de luna de miel, en la que no piensan en escatimar gastos.