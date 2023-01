Amanda Dudamel vuelve a Venezuela: así recibieron a virreina del Miss Universo

No ganó la corona, pero sí el aprecio de su pueblo venezolano. La virreina Amanda Dudamel llegó a su país natal este 23 de enero. Sus seguidores, amigos y familia la recibieron con mucha emoción en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, tras su brillante participación en el Miss Universo. Apenas llegó a su patria, se dirigió a Venevisión para brindar una breve conferencia de prensa. ¿Qué reveló sobre su participación en el certamen de belleza?

“ Estoy feliz de estar en Venezuela nuevamente. No saben la ilusión que me hacía estar viniendo de nuevo y compartir con ustedes toda la alegría y orgullo que siento. Porque eso es lo que debemos sentir, alegría de que Venezuela triunfó en Miss Universo”, dijo Amanda Dudamel, tras encontrarse con sus seguidores.

Amanda Dudamel: ¿cómo fue recibida al llegar a Venezuela?

La virreina del Miss Universo 2022 llegó acompañada de su novio Daniel Roa. Además, estuvo con la gerente general de la Organización Miss Venezuela, Nina Sicilia, con quien se fue a Venevisión para iniciar una rueda de prensa.

Sobre su participación en el certamen de belleza, Amanda señaló: “Esa noche final ganamos. Esa noche final logramos el éxito, y voy a ir a Barquisimeto para cumplir la promesa a la Divina Pastora”.

Por otro lado, se le preguntó su opinión sobre los comentarios negativos de la mamá de Miss Puerto Rico. En este caso, Amanda expresó: “Por allí leí algunos mensajes negativos de la mamá de Miss Puerto Rico, pero no me enfrasco en los malos comentarios que puedan surgir. Miss Puerto Rico subió una foto conmigo después de la noche final, la relación con Ashley perdurará, así como con mis otras compañeras del Miss Universo. En eso es en lo que me quiero enfocar”.

Amanda Dudamel en conferencia de prensa por Venevisión. Foto: @PrimeroEnLNE/Twitter.

Amanda Dudamel es plasmada en un mural en Venezuela

Ante la llegada de Amanda Dudamel a tierras venezolanas, el artista plástico Edgar Lira fue el autor de un mural en Santa Bárbara del Zulia, que tiene la intención de homenajear a la representante de la belleza venezolana. La imagen pertenece a cuando la virreina del Miss Universo participó en la competencia preliminar del certamen.