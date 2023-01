Actor de “Rebelde” arremete contra agrupación por ignorar países hispanohablantes

Ronald Duarte, actor mexicano que interpretó a Jack Lizaldi en “Rebelde”, cuestionó a sus excolegas a través de sus redes sociales por los lugares que visitará RBD después de 15 años de separación. La banda conformada por Anahí, Dulce María. Maite Perroni, Christopher Uckerman y Cristian Chávez se presentará en Estados Unidos, México y Brasil.

¿Qué dijo Ronald Duarte sobre la gira de RBD?

“Trato de no hablar mucho del tema y cosas del pasado, pero se me hace una verdadera mam*** que Latinoamérica y los países de habla hispana hagan tu carrera y te hayan puesto donde estás para luego pretender que no existen. Todo sea por el dinero y el ego. Lo siento mucho por todos los fans. De verdad, vergüenza”, fue lo que escribió Ronald Duarte.

Además, el ahora cantante criticó la situación mediante un meme en el que se ve un cactus diciendo: “I don´t speak spanish (Yo no hablo español)”. Este fue acompañado con el mensaje: “Mis compas después de anunciar su gira”.

¿A qué se dedica ahora Ronald Duarte?

Actualmente, reside en Los Ángeles. En el 2017 adoptó el nombre artístico de Me The Machine, con el que canta un género llamado “Horror pop”. Lanzó su primer sencillo de nombre “Mistake” en el 2018 y ya cuenta con seis. El último fue nombrado “Mitochondria” y se publicó en 2021. Irónicamente, sus canciones solamente son en inglés.